Meteorologii avertizează că, începând de joi, județul Satu Mare va fi afectat de un episod prelungit de caniculă, cu temperaturi care vor depăși frecvent 36-37 de grade Celsius și care ar putea atinge 39-40 de grade la începutul săptămânii viitoare.





După furtunile și instabilitatea atmosferică din ultimele zile, județul Satu Mare se pregătește pentru o schimbare radicală a vremii. Un val intens de căldură va cuprinde întreaga regiune, iar temperaturile anunțate pentru următoarea perioadă se apropie de pragurile considerate periculoase pentru sănătate.

Meteorologii avertizează că urmează mai multe zile de caniculă persistentă, cu maxime care vor transforma spațiile urbane și zonele expuse la soare în adevărate cuptoare.

Termometrele vor urca spre 40 de grade

Începând de joi și până săptămâna viitoare, temperaturile maxime vor depăși constant 36-37 de grade Celsius în aproape toate zonele județului Satu Mare.

Cele mai dificile zile sunt așteptate în weekend și la începutul săptămânii viitoare, când valorile termice ar putea ajunge la 39-40 de grade Celsius. În aceste condiții, disconfortul termic va fi accentuat, iar expunerea prelungită la soare poate deveni periculoasă.

Nopți tropicale și aer greu de suportat

Pe lângă temperaturile extreme din timpul zilei, sătmărenii vor avea de suportat și nopți tropicale, în care valorile termice vor rămâne ridicate chiar și după apusul soarelui.

Specialiștii atrag atenția că organismul este afectat nu doar de căldura din timpul zilei, ci și de lipsa răcorii pe timpul nopții, ceea ce poate favoriza apariția stărilor de epuizare, deshidratare și a problemelor cardiovasculare.

Cine este cel mai expus riscurilor

Persoanele vârstnice, copiii, femeile însărcinate și cei care suferă de afecțiuni cronice sunt categoriile cele mai vulnerabile în perioadele de caniculă.

De asemenea, muncitorii care își desfășoară activitatea în aer liber și persoanele care petrec mult timp în soare trebuie să acorde o atenție deosebită măsurilor de protecție.

Recomandările specialiștilor

Pentru a evita problemele provocate de temperaturile extreme, sunt recomandate câteva măsuri simple, dar esențiale:

consumul a minimum doi litri de apă pe zi;

evitarea expunerii directe la soare în intervalul orelor de vârf;

purtarea unei șepci, pălării sau a altor accesorii de protecție;

căutarea zonelor umbrite și răcoroase;

evitarea efortului fizic intens în orele cele mai călduroase ale zilei.

Vara își arată adevărata forță

După o perioadă marcată de alternanțe între furtuni și temperaturi moderate, județul Satu Mare intră într-un episod autentic de caniculă. Dacă prognozele se confirmă, începutul săptămânii viitoare ar putea aduce unele dintre cele mai ridicate temperaturi înregistrate în această vară.

Autoritățile recomandă populației să urmărească informările meteorologice și să adopte măsuri de protecție, deoarece în zilele următoare principalul pericol nu va veni din cer sub forma furtunilor, ci din căldura extremă care va pune stăpânire pe întreg județul.