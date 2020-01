FOTO-VIDEO-REPORTAJ. Afdam si Cfaim la ”PRESIDENT”

Bună ziua stimați cititori … sau mai degrabă o zi bună și călduroasă dincolo de temperaturile scăzute din termometre … vă urează Valeriu Ioan din redacția Gazetei de Nord Vest Satu Mare. Ne aflăm în plină primă lună ianuarie al acestui nou an și după ce zilele trecute am sărbătorit 161 de ani de la Unirea Moldovei cu Țara Românească, încercăm să ne întărim cu gândul că poate … poate ziua de mânie va fi puțin mai bună pentru noi românii, că vom deveni mai uniți … mai oameni între oameni. Dar dincolo de problemele cotidiene ale lumii de azi, haideți ca pentru câteva momente să ne descrețim frunțile și să ne încălzim inimile, poate prea sleite de răceala așteptării vreunui bine ce pare că întârzie.

Afdam și Cfaim în împărăția apelor termale de la ”PRESIDENT”

Ne aflăm în legătură directă cu Afdam și Cfaim, colegii noștri din cadrul Agenției de Presă Tsev Dron ed Atezag, care se află în Complexul Turistic ”PRESIDENT” și vrem să vă prezentăm un foto/videoreportaj, cu interviuri și declarații ”la cald” privind turismul din această zonă a Băilor Felix … Afdam … Cfaim aveți legătura … ”Da salutare șefu’ și un An Nou fericit stimați cititori alături de Gazeta de Nord Vest și de Nord Vest TV.”

Ne aflăm la Complexul Turistic ”PRESIDENT” din Băile Felix, unde atmosfera sufletească este incandescentă, într-un loc unde apa termală, în combinație cu aerul curat, toate asezonate cu mâncăruri alese și gustoase și cu multă voie bună, creând o atmosferă de sănătate pentru corp și minte.

Dar să nu pierdem timpul … îl avem ca interlocutor pe domnul Dumitru Fechete, managerul acestui complex turistic căruia îi spunem … bună ziua și mulțumim de ospitalitate. ”Bună ziua dumneavoastră și cititorilor dumneavoastră, mă bucur să ne revedem și totdeauna e o plăcere să stăm de vorbă. A fost o perioadă bună pentru noi, pentru Complexul ”PRESIDENT” și – n această perioadă am avut ocupat sută la sută complexul, atât de Crăciun cât și de Revelion, cât și perioada imediat următoare, de vacanță.

Cred că am avut succes pentru că pachetele de Crăciun și de Revelion le-am gândit ca o combinație între un răsfăț culinar … și petrecerea timpului liber în zona de SPA, bazine, Aqua Parc … am îmbinat și meniurile tradiționale … (Dumitru Fechete – Manager Complex Turistic ”PRESIDENT” – Băile Felix)

Suntem foarte mulțumiți de rezultate și de ceea ce am reușit să facem pe tot parcursul acestei perioade, pentru că clienții care au fost în această perioadă cazați la noi, au plecat cu impresii foarte bune de aici … vreau să spun că la plecarea celor care au venit pentru Revelion, spre exemplu, foarte mulți au făcut deja rezervări pentru Revelionul următor … avem în jur de 35 de camere rezervate …” 35 de camere pe toate hotelurile din cadrul complexului? ”Da … deși încă noi n-am scos tarifele pentru acea perioadă, sunt clienți care și-au exprimat intenția de a-și petrece tot la noi sărbătorile.

”În Ajunul Crăciunului am organizat o masă tradițională gen ”Pomana porcului”, în care clienții noștri au putut să participe alături de bucătarii noștri la pregătirea preparatelor; am adus un porc … l-am tăiat în fața lor, l-au tranșat, au făcut preparatele, au putut să guste din șorici, să-și ia direct de la sursă … și am mai avut pregătite produsele tradiționale, cu sarmale, cârnați, șuncă, toros, caltaboși, ”Borcanul Bunicii”, deci produse tradiționale autentice făcute de către bucătarii noștri, cu un program folcloric întreținut de cei de la Ansamblul ”Bihorul”…

Invitație la masă de la Doamna Rodica

Afdame … Afdame, mă aflu în Restaurantul Hotelului ”PRESIDENT” și am în față câțiva dintre clienții care servesc masa … bună ziua cum vă simțiți aici? ”Venim din Germania, venim an de an în România și savurăm din plin tradițiile românești …” Bună ziua … dumneavoastră ce ați ales la meniu? ”Sărmăluțe în foi de varză, friptură la grătar, șorici … ” ”iar eu am ales mămăligă cu sarmale cu frunze de varză și gogoși … Cum le apreciați? Foarte bune … calitate maximă!”

Da Afdame … trebuie să știi că mă aflu în cel mai nou Restaurant ”PRESIDENT” și sunt plăcut impresionat de stilul ambiental de îmbinare dintre clasic și modern, dintre modul familial și eleganța marilor restaurante … și nu greșesc spunând că această locație poate fi încadrată în categoria Restaurantelor de Mall, de mare clasă. O am în fața mea pe doamna Rodica Mateiu, directorul restaurantului …

”Bună ziua și bine ați revenit la noi … după cum observați am deschis o nouă locație, un restaurant de 350 de locuri, cu un ambient foarte plăcut, care deservește turiștii cazați sau externi, avem meniuri de tip ”bufet suedez” sau ”a la carte”, mesele de tip ”bufet suedez” sunt foarte variate, oferim trei mese pe zi, mic dejun – prânz – cină … avem formație live în fiecare seară … și vă așteptăm cu drag!”

Concert extraordinar de Crăciun susținut de doamna Prof. univ. dr. Oana Lianu

”Masa tradițională de Crăciun s-a desfășurat atât în restaurant, cât și-n exterior unde avem terasa … seara am avut ”Sosirea Moșului”, pentru că am avut foarte mulți copii, aproape 100 cazați, cina festivă având un meniu mai deosebit și cu un program special, unde am avut invitați soliști de muzică populară, pe artiștii de la Ansamblul Bihorul care au venit cu un program de colinde deosebit de frumos, între invitați aflându-se și doamna Oana Lianu, cu un program la nai de prelucrări după colinde românești și internaționale transpuse în muzică clasică, care a reprezentat ”Cireașa de pe tort”, program foarte apreciat de toată lumea, pe tot parcursul sejurului clienții având acces la zona de Aqua Parc și la toate facilitățile din cadrul resortului nostru.”

NIHIL SINE DEO!

Trebuie să vă spunem stimați cititori și telespectatori că, Complexul ”PRESIDENT” & Resort are Biserică proprie, unde toți oamenii care doresc să îi aducă mulțumire și Mărire Lui Dumnezeu, au posibilitatea ca să participe la slujbele de Vecernie, Liturghie, în noaptea dintre ani fiind celebrat și Te Deum-ul de mulțumire adus Lui Dumnezeu.

”Da într-adevăr în cadrul complexului nostru, funcționează o Biserică de lemn construită în stil maramureșean, care funcționează după toate canoanele bisericești, cu preot și cu un program de slujbe afișat în cadrul complexului, astfel încât clienții care sunt interesați să poată participa la slujbă …” Să înțelegem că există posibilitatea ca în fiecare duminică și-n sărbători, clienții care doresc pot să participe la aceste slujbe?

”Sigur că da … și mă bucur că și acum în perioadele de Crăciun și Revelion … clienții cazați în complex au participat într-un număr foarte mare …” Deci iată că după ”Borcanul Bunicii”; ”Pomana porcului”; după răsfăț la SPA și după degustări de vinuri bune și după pălinca tradițională, clienții au dorit ca mai întâi de toate să meargă și să-i aducă mulțumire Lui Dumnezeu … omul având posibilitatea să se reculeagă și se roage și să mulțumească pentru tot ceea ce a primit.

Petreceri de Revelion pentru toate vârstele și gusturile

”La Revelion am dat posibilitatea clienților să aleagă mai multe tipuri de petrecere. Astfel în sala de conferințe a Hotelului am avut un Revelion cu program pentru copii, unde am adus animatori, clovni și un magician care au făcut un program special pentru cei mici; apoi am avut revelionul pentru tineri în cadrul Aqua Parc-ului, unde am organizat un Revelion mai inedit spun eu, în costum de baie, cu Spuma Party, Aqua Zumba, cocktail-uri, cu un DJ care a mixat toată noaptea pe muzică de club;

Dar și Revelionul clasic, la costum, în Sala de Evenimente și-n sala Restaurantului nou din cadrul complexului, unde am avut un meniu special, cu gustare rece, două gustări calde, un fel de bază, desert și open – bar, cu muzică live alături de cele două formații ale hotelului; un solist de muzică populară, unul de muzică ușoară, de asemenea, ca și la Crăciun, a concertat doamna Lianu cu un program foarte apreciat de oameni.

Carnaval a la ”Balkan Party”

În data de 1 ianuarie am organizat un Carnaval tematic, unde am pus la dispoziție clienților costume cu diferite personaje, aceștia având posibilitatea să intre în pielea personajului preferat, invitând formația Generic … foarte apreciată de clienți …inițial ei având câte un program de 50 de minute în fiecare sală … programul prelungindu-se la mai mult de o oră jumătate, pentru că efectiv lumea le-a tot cerut să mai rămână … ieșind în cele din urmă o petrecere de pomină.

Valeriu Ioan

Tehnoredactare: Florin Dura