”Imagini de basm”, ”Sătmarul feeric”, ”Iarna în Satu Mare”, ”Peisaje de poveste” și am putea-o ține tot așa în descrieri ale unor fotografii de weekend postate de sătmăreni pe atotștiutorul facebook.

Avem un oraș frumos mai ales când totul e acoperit cu o mantie albă de nea și nu i se văd imperfecțiunile… Ca să completăm seria pozelor de sezon venim și noi la bursă cu o imagine din centru. Cu o bicicletă ce stă cuminte în rastel în așteptarea vremurilor mai puțin alunecoase. Am zice că n-a fost echipată cu cauciucuri de iarnă… Sau am mai completa că bicicleta are un proprietar sănătos la cap. Care pe vremea asta nu se dă viteaz în trafic încercând să ne demonstreze că pe două roți e ca pe patru și în plină iarnă!