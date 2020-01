Mama lor de parcări!

An nou, metehne vechi… Nu s-a schimbat nimic legat de modul în care sătmărenii își parchează mașinile. Fie că e vorba de cartiere, zona centrală, Mall sau centre comerciale… Cei ce administrează pagina de facebook ”Parchez ca un bou-Satu Mare!” au în continuare clienți iar like-urile și comentariile continuă să curgă la fel ca în 2019.

Vedeta zilei a fost o mașină roșie ca focul ce s-a parcat pe locul rezervat celor cu copii mici și cărucior eventual (sâc). Am zice că a venit un tătic cu ăla micu’ dar comentariile ne-au lămurit…” Posibil să fii tată, dar când nu ai copii in mașină, nu ocupi locurile destinate părinților cu copii in mașină, mai ales într-o zi așa aglomerată…” e explicația pozei iar comentariul a și apărut la câteva minute de la postare…” 2 lei costă un insemn bebe la bord, si nu te va mai trage nimeni la răspundere! Dar când BOI ca tine parchează fără copil in mașină, iar noi alte 4 mămici căutăm locuri de parcare înghesuite cu copii in mașină, ce să zic?? Eu am insemn, dar când sunt fără copil, nu imi permit să ocup un loc destinat Mama si Copilul!!”…Corectă remarca…