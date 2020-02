ALERTĂ MAXIMĂ!!! Suspect de CORONAVIRUS lângă SATU MARE. Autoritățile, puse pe JAR

Cazurile de suspecți de coronavirus se apropie de Satu Mare. În prezent, autoritățile din județul Maramureș se află în alertă maximă după ce un cetățean român de origine chineză s-a întors recent din China, potrivit, ActualMM.ro. Acesta se află la mai puțin de 80 de km de Satu Mare.

Totul s-a aflat la școala din Șișești la care merge fratele său mai mic. Acesta i-ar fi spus unui profesor că a fost ajutat la teme de către fratele său mai mare, venit recent din China.

„În cursul zilei de marti , 11.02.2020 , la ora 15 am fost informat de catre profesorul coordonator al Scolii Primare din Localitatea Negreia ca un elev a fost ajutat la efectuarea temelor de catre fratele sau mai mare, care s-a intors din Republica Populara Chineza in urma cu 3 zile. In acest context am solicitat sprijinul Postului de Politie Sisesti, reprezentantii acestuia s-au deplasat la fata locului, s-a constatat faptul ca exista plasat in carantina la domiciliu un cetatean roman de origine chineza, intors recent din Republica Populara Chineza. Acesta este fiul din prima casatorie al unei doamne care in prezent locuieste in localitatea Negreia. Pe cale de consecinta am informat telefonic Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Maramures , Directia de Sanatate Publica a Judetului Maramures care mi-au confirmat urmatoarele : – a fost plasat in carantina , in urma cu doua zile la familia sa din localitatea Negreia un cetatean care s-a intors din Republica Populara Chineza , zona Beijing ,– se confirma ca persoana este sanatoasa si ca este monitorizata de doua ori pe zi catre medicul de familie de la Dispensarul Uman Sisesti”, spune Iona MIrcea Tentiş, primarul comunei Şişeşti, citata de ActualMM.ro.

Reprezentanții instituțiilor care au aflat despre acest caz nu au considerat că informația ar trebui dezvăluită publicului. Asta chiar dacă, la momentul respectiv, nu se știa dacă persoana este sau nu infectată cu virusul mortal.

„In dimineata zilei de miercuri 12 februarie 2020 am solicitat Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Maramures si Directiei de Sanatate Publica prin adresa nr 971/12.02.2020 urmatoarele : – Instituirea masurii de carantina pentru intreaga familie , avand in vedere ca , in locuinta respectiva domiciliaza inca 5 persoane care intra in contact direct cu acesta , respectivele persoane frecventand locuri publice cum ar fi scoala , magazine , mijloace de transport in comun , etc; – Informarea autoritatilor locale cu privire la evolutia acestui caz Va informez pe aceasta cale , ca in momentul de fata nu exista nici un risc cu privire la sanatatea populatiei , persoana respectiva este sanatoasa si monitorizata permanent de catre personalul medical”, a mai spus primarul.

Prefectul Nicolae Silviu-Ungur și Directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică, Dr. Rareș Pop, au susținut o conferință de presă, în scopul de a liniști opinia publică, după apariția pe rețele de socializare a unor temeri legate de persoana de origine română care a revenit în țară din Republica Populară Chineză.

„Am dorit să liniștim populația și să nu inducem panică la nivelul opiniei publice. Sunt proceduri pe care Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, dar și grupul de suport tehnic pentru îmbolnăviri le respectă și le aplică în conformitate cu prevederile legislației în vigoare”, a menționat prefectul Nicolae Silviu-Ungur.