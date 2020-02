ATITUDINE. Acuze GRAVE aduse unui medic din Țara Oașului. ”Nici nu a văzut FAȚA COPILULUI”

Unui medic al Spitalului Orășenesc Negrești Oaș i se aduc acuzații grave de către doi copii care s-au prezentat în această seară la Urgențele acestui spital. Doi soți din Negrești Oaș își descriu calvarul prin care au trecut atât ei, cât și copilul lor, dar și asistenta de la spital din cauza acestui medici.

În cele ce urmează, îi lăsăm pe cei doi soți să-și spună povestea și vă lăsăm pe voi să trageți concluziile.

”Spitalul Negresti Oas ar trebui sa va înlocuiți medicul aici m-a refer la Domnul Doctor (….) , deși nu-l pot numi doctor.

Îți este bolnav copilul, ii apare ceva dintr-o data ceva ce te îngrijorează și ce te sperie ca ar putea fi ceva mai grav. Iei copilul, ceri ajutorul mamei să te ajute sa ajungi cu el la urgențe. Acolo ghici ce se întâmplă. O asistentă foarte de treabă îți cere certificatul copilului te întreabă anumite întrebări, răspunzi politicos, îl suna pe domnul doctor care este de garda. La ora actuala fiind vorba de doctorul (….) Între timp ce îl așteptăm pe domnul doctor sa coboare la cabinetul de urgente ale spitalului Negrești Oas, doamna asistenta vorbește și se joaca cu micuțul .

Însă surprizele abia acum apar, când vedem ca intra pe ușă domnul doctor (…), care spune un buna ziua deși era seara, și începe a vorbi foarte urat, cum ar fi: “toată lumea vine la urgente , de parca nu ar avea medic de familie” , “ ce bai are copilul” , “dacă nu are febra de ce m-ați chemat” , “scrieți antibiotic” , “ câte kg are” , a cântărit asistenta copilul și ia făcut un compliment in același timp copilului doamna asistenta. La care domn doctor zise “ lasă ca a fi el acasă așa cui ii zici tu , aici nu avem timp” , mergi și scrie acolo”. Ghici ce trebuia sa scrie asistenta? Trebuia sa scrie ceea ce doctorul nu a consultat. Știți ce înseamnă sa vina doctorul și sa se așeze cu fundul pe patul cabinetului, și a început sa dicteze, de parca era la ora de dictare.

Am ajuns sa fiu șocată de ce aud. Vorbesc politicos , și el răspunde și întreabă foarte urat. Nu consultă copilul sa vadă ce are, care este motivul pt care am mers. El se așeză cum v-am spus pe patul cabinetului și dictează uitându-se la perete. El nici măcar fața copilului nu a văzut-o, da să-l mai consulte.

Oameni buni va dați seama ca sunt alți medici care chiar au nevoie și își doresc sa muncească in asemenea meserie, care au făcut o școala și nu au unde sa muncească. Dar știți de ce? Pentru ca unul ca și domnul doctor (…) tine un post ocupat DEAJABA, așa pe românește spus.

El nu se gândește ca este plătit pentru ceea ce face, ca nu face nimic pe gratis. Nu realizează ca prin ceea ce e a făcut in aceasta seara dacă doamne ferește copilul mâine pățește ceva el este tras la răspundere.

Unde trăim oameni buni. Cu părere de rău va spun ca domnul doctor (…) nu are ce sa caute in funcția de doctor al spitalului, pentru așa o tratare și o nepăsare , speram sa plece cât de curând din aceasta funcție sa lase loc altora care au nevoie de postul acesta.

Îmi spune frumos asistenta îmi cer scuze nu am nici o vina, eu trebuie sa tac nu pot spune nimic și sa îmi văd de treaba. La deranjat faptul ca a fost deranjat de la cafea, de la statul pe fotoliu și uitatul la TV.

Nu uitați ca nimic nu este mai presus decât sănătatea, dar trebuie tratată cu seriozitate nu prin nepăsare”.