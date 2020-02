Ce înseamnă să fii de succes pe Instagram. Un interviu cu moderatoarea TV Raluca Jofi

Cunoscuta moderatoare TV Raluca Jofi este, înafară emisiunile TV pe care le prezintă la Nord Vest TV, și o figură publică îndrăgită pe rețeaua de socializare Instagram. Astăzi este aici să dezvăluie pentru cititorii Gazetei de Nord-Vest care este secretul din spatele succesului unui cont pe Instagram, un cont activ, cu mii de urmăritori loiali și postări care mai de care mai interesante.

GNV: Bună, Raluca. Publicul sătmărean te cunoaște mai ales ca moderatoare TV și prezentatoare la diverse evenimente la nivelul județului Satu Mare, iar mai recent și de pe Instagram. De ce ai ales Instagram ca loc principal în care să te exprimi și să interacționezi cu urmăritorii tăi?

Raluca Jofi: A trecut un an de când am început să iau mai în serios această platformă și mă bucur că într-un timp relativ scurt am crescut atât de mult. Instagram este locul unde mă simt confortabil, unde urmărești doar ceea ce îți place ție și unde nu există așteptări. Spre deosebire de alte rețele de socializare, parcă aici poți să îți creezi o realitate proprie mai mult – una frumoasă, după placul tău.

GNV: Ai vreo temă generală anume aleasă pentru contul tău sau despre ce sunt postările tale de obicei?

Raluca Jofi: În general merg pe ceea ce sunt eu, ce mă reprezintă. Sunt stările mele din diverse momente. Am zile în care nu postez nimic sau sunt săptămâni când postez zilnic. Depinde de starea pe care o am, de situațiile în care mă aflu. Nu am un algoritm, totul e despre ce simt.

GNV: Cum poți fi găsită pe Instagram, câți urmăritori ai mai exact și care este secretul de a-i ține loiali și de a crea o comunitate online unită?

Raluca Jofi: Username-ul meu de pe Instagram este ralucajofi (https://www.instagram.com/ralucajofi) și în acest moment am aproximativ 14.600 de urmăritori. Secretul de a-i ține loiali pe urmăritori este că defapt nu există niciun secret. Dar totuși… încerc să postez fotografii cât mai calitative, cât mai interesante, video-uri cât mai creative și deseori organizez giveaways. Urmăritorilor mei le place asta foarte mult pentru că premiile sunt reale, iar de cele mai multe ori sunt organizate în colaborare cu diferite brand-uri. Creez o comunitate online unită pentru că nu vreau să par altceva decât sunt. De 11 ani sunt în televiziune și la fel ca și acolo, trebuie să fii cât mai natural.

GNV: Cum vezi viitorul rețelelor de socializare? Cum crezi că ne vor influența mai departe ca oameni, ca interacțiune interumană?

Raluca Jofi: Rețelele de socializare, zic eu că sunt în continuă evoluție. Apar noi și noi platforme. E bine să ții pasul, însă trebuie neapărat să te și regăsești în sensul de a alege ce te reprezintă. Cred că rețelele de socializare ne vor afecta relațiile într-un mod mai puțin bun, dar dacă știm să controlăm asta și să nu abuzăm – lucurile pot fi menținute în echilibru.

Rareș Jucan