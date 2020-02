Măștile de protecție au ajuns să fie un lux în țara noastră. Ele au ajuns să coste și 10 lei/buc, chiar dacă în urmă cu aproximativ 1-2 luni se puteau achiziționa cu 10 bani/buc. Lăsând la o parte teoriile conspiraționiste legate de apariția virusului COVID-19, observăm că s-a ajuns la o întreagă afacere cu aceste „nevinovate” măști de protecție, care, potrivit recomandărilor venite din parte autorităților, sunt de unică folosință. Tot autoritățile recomandă și schimbarea lor la 3-4 ore, fiind de evitat și umezirea acestora.

Am verificat și noi, la Satu Mare, pe la farmaciile din zona centrală cum stă treaba cu măștile anticoronavirus…Iar lucrurile sunt simple…Nici că ai vrea să dai și 10 lei pe bucată că tot nu găsești…Am zice că farmaciile au rămas …mască!

Un lucru bine de știut… aceste măști nu îi ajută pe oamenii sănătoși să nu se îmbolnăvească, pentru că sunt construite destul de rudimentar. În schimb, dacă o persoană bolnavă poartă această mască, este diminuat riscul ca cei din jurul său să se îmbolnăvească la rândul lor.

Și tot la capitolul cu mască, fără mască, pe pagina sa de facebook , fostul ministru al apărării, Ioan Mircea Pașcu, a avut o remarcă interesantă după ce s-a trezit cenzurat pe motiv de ”drepturi de autor”…

”După cum vedeți, imediat după ce am postat filmulețul in care oricine poate face foarte ușor o masca, din materiale aflate in casa, cum am fost anunțat din trei surse ca “postarea mea a fost blocată” pt ca ar putea conține încălcarea unor drepturi de autor!?

Care drepturi de autor, din moment ce filmulețul circula liber in media online, iar procedeul este la îndemâna oricui? Mai degrabă, filmulețul a fost blocat de cei care vor sa își protejeze vânzarea speculativa a măștilor, aflate acum la mare cautare!?

P.S. Se ia un șervet de hârtie, se împăturește in câteva rânduri, apoi se despăturește, i se atașează la ambele capete doua inele de guma, prinse cu capsatorul și avem o masca perfecta, prinsă după urechi cu inelele de guma.” …a scris fostul ministru sătmărean… De luat în serios sfaturile…