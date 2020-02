Interiorul Muzeului Județean, reamenajat

Colecțiile găzduite de clădirea principală a Muzeului Județean Satu Mare vor fi puse mult mai bine în valoare prin modernizarea spațiilor interioare.

Conducerea Consiliului Județean Satu Mare a semnat ieri, cu reprezentantul firmei executante, contractul pentru prestarea serviciilor de proiectare tehnică a proiectului „EASYDOOR – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”. Este un proiect transfrontalier de amenajare interioară și de lărgire a spațiului expozițional din sediul central al Muzeului Județean, de pe strada Vasile Lucaciu.

Pentru ca vizitatorii să aibă un acces mai facil la valorile cultural-științifice ale județului Satu Mare, expozițiile de arheologie, istorie și etnografie vor fi reorganizate, iar oferta de vizitare va fi lărgită prin realizarea expoziției de științele naturii și a unor module expoziționale interactive. Interioarele vor fi dotate cu tehnică digitală și vor fi realizate module bazate pe realitatea virtuală.