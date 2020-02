VIDEO. DECLARAȚIA ZILEI! Mircea Govor: ”Ei, toți miniștri din Satu Mare, ar trebui să-i poarte porthartul la Mircea Pașcu”

Invitat în cadrul emisiunii Actualitatea Sătmăreană, de pe Nord Vest TV, realizată de Florin Mureșan, fostul lider al PSD Satu Mare, Mircea Govor, a reușit să facă o emisiune absolut incendiară. A făcut o radiografie în politica sătmăreană, atât la nivel județean, dar mai ales la nivelul Organizației Județene a PSD Satu Mare. Cu această ocazie, Mircea Govor a făcut și o declarație deosebită potrivit căreia miniștrii de Satu Mare ar trebui să-i poarte porthartul fostului vicepreședinte al Parlamentului European, sătmăreanul Mircea Pașcu.



Pesedist până în măduva oaselor

Încă de la începutul emisiunii, Mircea Govor a precizat că el este un pesedist convins și că nici nu se gândește să migreze la vreun alt partid.

”Eu țin foarte mult la partidul meu, la PSD, și voi fi ultimul care voi pleca de aici. Asta dacă nu voi fi dat afară. Vă asigur că este exclusă aderarea la un alt partid. Am 59 de ani. Nu mai vreau ca la vârsta asta să mă mut la vreun alt partid. Cât mai pot și rezist, rămân aici. Dar să ști că sunt încă în vână. Nu am nicio problemă.

Eu țin foarte mult la toți colegii mei din partid, chiar dacă, mai mult sau mai puțin, sunt lipsiți de diplomație, de eleganță și, foarte de multe ori, lipsiți de cele mai elementare lucruri care ar trebui să le aibă un om”, s spus Mircea Govor.

A adus cei mai mulți bani în județ

Fostul lider al PSD Satu mare a mai arătat că, atât timp cât a fost la conducerea partidului nu a făcut compromisuri, iar cât timp a fost la conducerea Consiliului Județean a adus mai mulți bani în județ decât toți ceilalți politicieni la un loc.

”Eu nu am făcut niciodată compromisuri: nici în fotbal, și nici în politică. Am fost președinte de organizație și am fost un președinte care a știut ce să facă. O organizație unde nu a fost haos, unde nu a fost scandal, unde nu au fost compromisuri și unde au fost rezultate. În opoziției, eu am fost vicepereședinte la Consiliul Județean, am lucrat cu Csehi Arpad, un om minunat, un om fantastic, la fel și Adrian Ștef, doi băieți excepționali.

Dar colegii mei, primarii noștri, ai partidului, nu au fost în opoziție. Nu au simțit asta. Avându-mă pe mine la Consiliul Județean, am avut grijă de ei, m-am ocupat, le-am rezolvat lucrurile în așa fel încât oamenii din comunitatea din care fac parte să fie mulțumiți. Drept dovadă, PSD a avut cei mai mulți primari cât timp am fost eu președinte, adică 21.

Eu, în șapte ani, cât timp am fost la conducerea Consiliului Județean, am adus mai mulți bani în județ decât toți politicienii la un loc. Indiferent că am fost în opoziție sau la guvernare”, a precizat fostul vicepreședinte al Consiliului Județean.

PSD juca în Liga Campionilor

De asemenea, fostul lider al PSD Satu Mare a mai arătat că, pe vremea când deținea frâiele Organizației Județene a PSD Satu Mare, această formațiune juca în ”Liga Campionilor”, lucru care, din păcate, nu se mai întâmplă acum.

”Organizația PSD Satu Mare, cât timp am fost eu președinte, a jucat în Liga Campionilor. Era la masa care trebuia.

Din păcate,în ultimii patru ani, după ce am plecat eu de la Consiliul Județean și din fruntea PSD, oamenii noștri, primarii partidului, chiar dacă la nivel național eram la guvernare, ei ajuns, săracii, nebăgați în seamă, chiar umiliți și nu li s-au dat absolut nimic. Au rămas cu proiectele pe care le-am început pe vremea când eram eu la Consiliul Județean și nu a mai interesat pe nimeni nimic.

Foarte mulți au ajuns în situația în care nu își mai puteau plăti salariile la primării, cofinanțări la proiecte, nu mai știau ce să facă. Mai mult decât atât, dacă era vreun primar care, prin tot felul de cunoștințe la minister, reușea să rezolve niște probleme, prin spate venea cineva, care doar datorită faptului că e mare șef, sau mare șefă, și le tăia. Doar ca să nu fie așa cum au zis alții. Nu așa se lucrează în politică. Asta înseamnă că am petrecut patru ani la guvernare și bieții primari PSD nu s-au ales cu nimic”, a afirmat fostul lider PSD.

Previziuni privind alegerile locale

Mircea Govor a făcut și o radiografie a ceea ce s-ar putea obține la alegerile locale dacă lucrurile se vor îndrepta în PSD Satu Mare. Pentru că sunt primari care nu mai vor să candideze sub sigla PSD dacă nu se schimbă conducerea actuală a PSD Satu Mare.

”La alegerile locale, părerea mea, primarii noștri își vor lua toate mandatele, adică 17 primari. Dar se întâmplă un lucru: primarul din Supur, primărița din Terebești, primarul din Craidorolț, și din Socond, dacă nu se schimbă actuală a conducerii partidului, pe acești oameni nu îi mai interesează să candideze din partea partidului nostru.

La alegerile locale, fiind într-un tur, este o situație mai complicată. dar avem și noi oamenii noștri care pot candida la Primăria Satu mare. Eu l-aș recomanda pe Radu Roca, sau Dorel Coica. Sau să meargă Gabriel Leș, senator, fost ministru. Dacă ar câștiga alegerile în PSD, Gabriel Leș, dacă merge la județ, primarii de care vorbeam, care sunt 10-11, nu vor mai candida la PSD.

Eu sper ca PSD să facă cel puțin nouă consilieri județeni și tot șapte la Consiliul Local Satu Mare.

Dacă va fi condus partidul cum a fost condus până acuma, ne pierdem jumătate primarii și consilierii. Noi facem vreo trei consilieri locali și vreo patru județeni. Ceea ce eu nici nu vreau să concep. Iar la parlamentare, nimic”, a mai spus Mircea Govor.

PSD Satu Mare are nevoie de o mână forte

Făcând referire la Organizația Județeană a PSD Satu Mare, Mircea Govor a arătat că aceasta are nevoie de o mână forte care să conducă cum trebuie organizația.

”Nouă, la PSD, ne trebuie la conducere o mână mai forte, un om care are un pic de sânge în instalație, și să tragă căruța, cu noi, ceilalți,să o împingem din spate. Radu Cristescu, la cum îl știu eu de activ, este o opțiune de moment pentru PSD Satu Mare.

Organizația PSD Satu Mare trebuie să redevină o organizație respectată. Primarii trebuie să simtă că începe cineva să-i bage în seamă și să fie respectați. Cât timp am fost eu, și când a fost chiar și domnul Ciocan, am reușit tot timpul să avem vicepreședinte de Consiliu Județean, viceprimari la Satu Mare și chiar primar, pe Dorel Coica.

La ultimele alegeri, la municipiu, PSD a terminat pe locul patru. Ne-a bătut și USR-ul care nu are nimic la Satu Mare? Pe mine dacă mă bătea și USR-ul, mie îmi crăpa obrazul de rușine și nu mai ieșeam pe stradă. Dacă eram președinte la municipiu, sau președinte executiv.

În politică, dacă nu poți, lași loc la alții. În PSD în prezent este o competiție internă care, într-un final, se va tranșa, după care lucrurile se vor clarifica. Eu sunt ferm convins că această competiție se va tranșa cum trebuie”, a mai arătat Mircea Govor.

Ca ministru mergi pe recomandare, nu pe valoare

Tot cu această ocazie, fostul lider al PSD Satu Mare a afirmat că funcțiile de demnitate publică nu seamănă deloc cu cele de conducere ale județului sau primăriilor. A și explicat, de altfel, care este diferența.

”Eu cred că vom câștiga alegerile. Chiar și cu Gabriel Leș. Dar trebuie să te și bați. Așa că nu îți pică din cer, nu merge.

Funcțiile de demnitate publică nu înseamnă deloc cu funcțiile de conducere a județului sau a primăriilor, Când ești trimis ministru secretar de stat, ministru, totul merge pe recomandare, nu pe valoare.

Dacă în guvernul Dăncilă era un ministru din Satu Mare și care s-ar fi zbătut pentru Satu Mare ar fi putut să aducă o grămadă de bani în județ pentru toată lumea.

Și acum le spun colegilor mei. Oameni bun, nu vă băgați în funcții de demnitate publică dacă simțiți că nu puteți. Numai să vă faceți de rușine. A avea ministru și a nu face nimic, mai bine nu ai”, mai spune fostul președinte al PSD Satu Mare.

Mircea Govor: ”Miniștrii să-i poarte porthartului lui Mircea Pașcu”

Spre finalul emisiunii, Mircea Govor a adus în discuție și situația ingrată în care s-a aflat Mircea Pașcu. A făcut, de asemenea, o declarație foarte interesantă în acest sens.

Mircea Pașcu a fost în Liga Campionilor. Nu poți să-l compari pe Mircea Pașcu cu ăștia. Ăștia, la Mircea Pașcu, erau pe vremuri ordonanțe care le purta porthartul. Ei, toți miniștri din Satu Mare ar trebui să-i poarte porthartul la Mircea Pașcu. Poți să-l compari pe Mircea Pașcu cu careva? Mircea Pașcu a fost mândria Sătmarului: ministru, europarlamentar. A reprezentat cu cinste județul. Și la nivel foarte înalt, fiind vicepreședinte al Parlamentului European. A adus cinste județului nostru.

În final, eu nu am cu nimeni nimic, nici măcar cu cei cu care avem acum o luptă politică. Și îmi pare rău că s-a ajuns la această luptă pentru că vor exista și victime colaterale”, a conchis Mircea Govor.