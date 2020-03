Cantină pentru nevoiași deschisă la Satu Mare de Asociația ”O masă caldă”

O frumoasă și modernă cantină pentru cei nevoiași a fost inaugurată, la sfârșitul săptămâni trecute, de Asociația ”O masă caldă”. Cantina se află situată pe strada Rodnei, în incinta Parohiei Greco-Catolice Sfântul Francisc.

În cadrul evenimentului de inaugurare au luat cuvântul Simona Gavrilă, reprezentantul Asociației „O Masă Caldă” din județul Satu Mare, Adrian Bălaj, directorul Direcției de Asistență Socială (DAS) Satu Mare, reprezentanții ,,O masă caldă”, precum și cofondatorul proiectului, George Jiglău.

„Prima dată ne-am adunat câțiva voluntari, care nu am pregătit niciodată mai multe porții decât 4-5 pentru familiile noastre, dar din prima am gătit 90 de porții pentru oamenii fără adăpost, găzduiți la Adăpostul de Noapte. Nu am fi reușit să facem asta dacă nu am fi avut sprijinul Asociației „O masă caldă”, sprijinul autorităților sătmărene și sprijinul tuturor sătmărenilor. Am continuat să facem această activitate în fiecare vineri și voluntarii au aflat despre noi în număr tot mai mare, au început să vină tot mai mulți. Au început să vină și donațiile. După trei ani de activitate n-am mai știut ce să facem cu atâția voluntari și cu atâtea donații, așa ne-a venit ideea să deschidem o cantină proprie. Ideea a venit de la Cluj, unde tocmai se prefigura o astfel de cantină, și am zis să încercăm și noi, că suntem destul de puternici ca să facem acest lucru. Uite că, după doi ani de muncă și organizare, am reușit să înființăm cantina”, a spus Simona Gavrilă.

”În spatele fondatorilor ,,O masă caldă” sunt mii de oameni, mii de donatori, iar întregul buget al asociației vine din donații. Satu Mare este un exemplu frumos pentru că nu peste tot sunt la fel de mulți voluntari‘, spune cofondatorul proiectului George Jiglău.

După încheierea discursurilor, preoții prezenți la eveniment, din partea mai multor confesiuni, au binecuvântat noua cantină, dar și pe voluntarii proiectului.

În cadrul acestui proiect, peste 300 de voluntari vor pregăti mâncare caldă atât pentru beneficiarii Adăpostului de noapte, cât și pentru copiii din cadrul Centrului Multifuncțional Alter Ego. Sute de persoane nevoiașe se vor așeza la masă de mai multe ori pe săptămână și vor gusta din preparatele pregătite de voluntari.