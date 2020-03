Mircea Govor: ”Eu nu am un caracter infect. Nu m-a arătat nimeni cu degetul niciodată, nimeni nu poate să îmi reproșeze că nu am fost corect”

Fostul lider al PSD Satu Mare, fostul vicepreședinte al Consiliului Județean, actualul manager al Nord Vest TV și Gazeta de Nord Vest, Mircea Govor, a făcut, fiind invitat la emisiunea ”Actualitatea Sătmăreană” dela Nord vest TV, moderată de Florin Mureșan, a radiografie clară a situației politice din județul Satu Mare. Tot cu această emisiune, a explicat și cauza problemelor sale juridice, care nu sunt, nici le departe, din cauza faptului că a furat sau a făcut golănii.

Liniște în PSD

Încă de la începutul emisiunii, Mircea Govor a precizat că, deși apele au fost foarte tulburi în PSD Satu Mare îi urma ședințelor de alegeri, acum lucrurile s-au mai liniștit.

”Totul este bine când se termină cu bine. Acum important este că lucrurile în PSD s-au calmat, am intrat în normalitate. Avem președinte interimar, cum a fost și Aurelia (Fedorca – n.r. ), cum a fost și Petric, cu drepturi depline. Este vorba despre Ionuț Oneț, președintele Organizației din Carei, care acum este președintele Organizației Județene. Este un lucru foarte bun, este un băiat bun, cu imagine bună, un băiat harnic. Iar noi, cei cu mai multă experiență, să stăm pe lângă el, să-l ajutăm.

Important este faptul că dacă au fost anumte răfuieli, anumite jigniri, anumite lucruri care era mai bine să nu fi fost,în final, iată, am rămas aceeași oameni, eu cel puțin, nu am nimic cu nimeni, îi consider pe toți prietenii mei, colegii mei.

De altfel, eu de atunci, am avut o întâlnire cu Gabriel Leș, el fiind cu Ciprian Crăciun, eu fiind cu Nicolae Avorniciții, am avut o discuție în patru, apoi am avut o discuție în doi cu Gabriel Leș. Gabi rămâne, în continuare, prietenul meu, colegul meu, la fel și Ciprian Crăciun. Rămânem în familia PSD.

Eu sunt doar un simplu membru în PSD, dar cu multă experiență, cu posibilitatea de a ajuta. Competițiile în partid, sunt competiții. Dar de aici până la a fi o dispută mai ieșită din tipare nu este în regulă”, a spus Mircea Govor.

PSD, partid puternic

Fostul lider al PSD Satu Mare a mai arătat că partidul pe care-l reprezintă este unul puternic și nu acceptă ca un alt partid să vină să-i impună condiții.

”PSD-ul este un partid mare, un partid puternic, partidul care dă tonul la cântec. Eu nu o să fiu niciodată de acord să vină un partid mai mic și să-mi pună mie condiții. Asta am făcut și pe vremea când eram președinte. Încă mi se cere sfatul și cei de la București discută încă cu mine, pentru că și ei au văzut cu cine se poate discuta și ce se poate discuta”, a mai spus fostul vicepreședinte al Consiliului Județean.

Alianță cu UDMR

Făcând referire la posibilele alianțe locale, Mircea Govor este de părere că o alianță cu UDMR-ul ar fi cea mai importantă pentru PSD.

”Eu sunt deschis la alianță politică cu UDMR-ul, pe plan local. Eu i-am spus și la domnul Ciolacu, și la domnul Paul Stănescu, că refacerea alianței cu UDMR-ul este cea mai importantă pentru Organizația PSD Satu Mare la nivel județean.

Pentru că noi, PSD, în patru ani de zile nu am avut pe nimeni la Consiliul Județean, pe nimeni la Primăria Satu Mare, vorbesc în structurile de conducere. Nu am avut nici viceprimar, nici vicepreședinte de Consiliu Județean.

Un partid la nivelul PSD-ului nu își poate permite să rămână tot fără oameni de decizie la nivelul județului. Fără o alianță corectă, bazată pe principii sănătoase și pe corectitudine trebuie să existe cu UDMR. Totdeauna, din 2000 încoace, și când a fost domnul Ciocan, și când am fost eu, am avut alianțe cu UDMR-ul.

A fost o sincopă în ultimii ani. Inițial nu am dat noi posturi de viceprimari pentru UDMR, a fost o neînțelegere, acuma nu au dat ei. Eu zic că cu asta suntem chit. este 1-1. Acum trebuie să mergem mai departe și sunt ferm convins că vom reuși. Pentru că este altceva ca un partid cum e PSD-ul, care are consilieri mai mulți, să aibă reprezentanți la nivelul conducerii județului și municipiului Satu Mare”, mai spune Mircea Govor.

Liberalii și-au bătut joc de UDMR

Referitor la relația dintre PNL și UDMR, Mircea Govor este de părere că liberalii și-au bătut joc efectiv de udemeriști.

”Ceea ce au făcut liberalii cu UDMR-ul a fost o bătaie de joc. Au încălcat toate angajamentele. Nu numai cu UDMR, ci și cu alte partide. Toate astea se întorc împotriva ta. Iar liberalii vor fi izolați. Până la urmă, nici USR nu vor fi alături de ei.

Din punctul meu de vedere, în politică trebuie să îți ții cuvântul. Dacă nu, plătești.

Aici, pe plan local, lucrurile sunt liniștite”, declară fostul vicepreședinte al Consiliului Județean.

Candidații PSD

De asemenea, a făcut cunoscută și viziunea sa în ceea ce privește candidații PSD la alegerile locale.

”Din punctul meu de vedere, ar fi normal ca la Primăria municipiului Satu Mare ar trebui să candideze Gabriel Leș, pentru că el este președintele organizației municipale. La județ, să vedem, probabil o să vrea Ionuț Oneț, sau poate altul dintre colegii noștri.

De regulă, președinții organizațiilor județene și locale au această prioritate, dar obligației să candideze. Președintele de la municipiul, la Primărie, cel de la județ, la Consiliul Județean.

Pot garanta ca la următoarele alegeri, PSD va avea la Satu Mare un scor mult mai bun decât la cele anterioare. Eu cred că dacă toți primarii noștri, cei 17, rămân la PSD, și trebuie să rămână, vom obține aceste rezultate, și vor câștiga încă un mandat de primar.

Eu mai am niște discuții cu alți colegi primari care vor să vină la PSD și poate mai facem încă două-trei primării în plus. Putem recâștiga Tășnadul și alte primării. Apoi Negreștiul, obligatoriu.

Acum orașul Negrești Oaș arată foarte bine, Aurelia și-a făcut treaba foarte bine ca primar. Ea a avut cu mine o problemă politică. Dar la Primăria orașului Negrești Oaș o susțin total”, mai spune Mircea Govor.

Pronostic la locale

Fostul lider PSD a dat și un pronostic în ceea ce privește alegerile locale. Potrivit acestuia, Careiul va fi câștigat de Eugen Kovacs, Negreștiul de Aurelia Fedorca, Ardudul va rămâne cu Ovidiu Duma, Tășnadul, dacă candidează Vasile Mitrașca, sunt șanse foarte mari să câștige.

La Satu Mare, dacă rămâne într-un tur, va câștiga Gabor Kereskenyi.

Politica în sânge partidul în suflet

Spre finalul emisiunii, Mircea Govor a dezvăluit și de ce face el politică. Simplu. Pentru că îi place. Pentru că are politica în sânge și partidul în suflet.

”PSD este, în continuare, o familie responsabilă politic, vrem să obținem rezultate foarte bune și la Satu Mare, iar eu, din poziția pe care o am eu ca simplu membru de partid, o să fac tot posibilul ca să ajut partidul. Nu voi fi nici pe listele de consilieri locali, județeni, parlamentare. Nu vreau nimic din toate astea. Eu sunt un om care are politica în sânge și partidul în suflet. Sunt în politică cu sufletul împăcat că fac ceva ce îmi place. Ceea ce nu am reușit cu fotbalul, am reușit cu politica. Îmi place bătălia politică, care pe mine mă încarcă”, mai spune Mircea Govor.

Probleme juridice, din cauza politicii

Tot cu aceeași ocazie, a dorit să explice și cauza problemelor sale de natură juridică care, nici pe departe, nu sunt din cauza faptului că a furat sau că a făcut alte golănii.

”Eu problemele de natură juridică le-am avut din cauza politicii, nu din cauza caracterului meu. Eu nu am un caracter infect. Nu m-a arătat nimeni cu degetul niciodată, nimeni nu poate să îmi reproșeze că nu am fost corect.

Pentru plângerea făcută de Mitică de la Odoreu (n.r. – Dumitru Pop, primarul comunei Odoreu) am fost achitat. Dar pata aia a lui a rămas, pentru că el a făcut un denunț mincinos, care în final se va clarifica tot în instanță. Dar eu nu m-am supărat pe el. Că atât îi poate căpuțul. Dar el are probleme mari.

Eu am probleme juridice datorită politicii. Nu că am furat, că am făcut golănii. Eu am fost acuzat că îmi ajut colegii, că i-am propus să fie directori, că am strigat la ei. Astea mi s-au pus mie în cârcă. De aceea pot sta în fața tuturor fără să am nicio problemă.

Dar pentru mine, nu este un obstacol nici Mitică de la Odoreu, nici Aurelia, nici Gabi Leș. Eu îi recomand lui Dumitru Pop să nu plece de la PSD, să rămânem să facem voturi pentru PSD.

Nu am răutăți politice. Da, dacă este competiție, mă bat politic, și vin cu argumente. Eu nu pot accepta să fiu păcălit în interiorul partidului. Eu nu am păcălit pe nimeni”, a concluzionat Mirea Govor.