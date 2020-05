Pregătirea miresei oşence în viziunea unuia dintre cei mai valoroşi hair – designeri din România

Director de creaţie şi hair-designer la Atelierul de frumuseţe Salon Fason, Cristina Grama este înainte de toate o artistă desăvârşită, care propune publicului ei lucrări inedite în spaţiul artistic românesc – “tablouri vii” şi “sculpturi” realizate într-unul dintre materialele cele mai fragile şi totdată pline de personalitate – părul uman. Îndrăgostită de frumos, Cristina, transformă modelele sale în adevărate opere de artă vii şi astfel s-au născut unele dintre cele mai spectaculoase colecţii ale sale.

Proiectul #StyleExplorers a început din dorința de a afla secretele pregătirilor mireselor oșence și ce se intâmplă cu părul lor de sub podoaba masivă care astăzi, în ziua nunții, le acoperă capul în totalitate, fără a se vedea deloc părul.

“Sentimentul meu este că împletitura însăși a miresei oșence amprentează moștenirea din moși-strămoși, credința ca izvor al valorilor, care prin Biserică face legătura cu Dumnezeu. Primul drum important și sărbătorit în viața omului fiind botezul, al doilea căsătoria, iar al treilea înmormântarea. Desigur, sunt ținute sărbătorile sfinților și duminicile ” spune Cristina.

În toată căutarea ei Cristina a găsit-o pe singura femeie din sat care a păstrat tradiția de veacuri și singura care duce mai departe tainele împletirii tradiționale a părului miresei. A aflat că untura stă la baza acestei împletituri complexe și că tot procesul este, mai degrabă, un ritual, care începea din zori, iar această găteală a miresei dura 10 -12 ore, timp în care, mireasa primea sfaturi de la femeile mai învârstă și i se transmitea cunoașterea dobândită de generații, prin sfaturi despre viitoarea căsnicie și a rolului ei viitor de mamă. Tot ritualul era menit de a lăsa mai departe tradiția, datina, valorile și de a le transmite generației tinere. În prezent, datorită ritmului accelarat al vieții, acest ritual a suferit modificări, iar podoabele din sticlă care erau cusute direct pe părul miresei în trecut, au fost înlocuite acum de acele podoabe masive, gata făcute, aplicate pe părul prins în coadă. Se ține nunta oșenească, apoi nunta Domnească, două petreceri, două costume, în care tradiția își găsește locul în contemporaneitate.

Împletitura tradițională era compusă din mai multe tipuri de împletituri, de la cea în 3, până la împletituri în 60. Șuviță cu șuviță, părul este strâns și legat la spate, iar șuvițele care conturează fața, sunt împletite și cusute de restul, iar în acest fel, toată lucrarea alcătuită din împletitura aceasta a părului devine ca o podoabă care încununează viața și unicitatea căsătoriei unei femei oșence, o cunună care vine în completarea costumului popular tradițional. Acest ritual era menit să puncteze această sărbătoare din viața unei familii și trecerea de la viața de copil, de tânără fată a miresei, la viața noii familii întemeiate, la viața de soție și mamă și la responsabilitățile care vin odată cu trecerea dintr-o etapă în alta a vieții.

“Când am terminat de împletit, am simțit că la multe întrebări nu mai era nevoie de răspuns, dar în același timp am realizat că datinile care se transmit mai departe fac parte din valorile noastre strămoșești și că e o bucurie doar să iei parte, să fii martor și am înțeles că acea curiozitate care m-a dus acolo, cu o mapă plină de întrebări, a așezat în mine o cunoaștere care este dincolo de cuvinte, care pur și simplu se simte. Noi, cei crescuți la oraș, nu putem să percepem vibrația pământului și a traiului omenilor de acolo, decât petrecând un timp acolo” încheie hair-designerul.

Foto credit: @Sorin Florea

Nicolae Ghișan