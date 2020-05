Ultim sunat în ONLINE

Această săptămână ar fi trebuit să fie una a bucuriei pentru elevii claselor a XII-a de la liceele sătmărene…Festivitățile de final de liceu ar fi umplut orașul de culoare și emoție. De flori și zâmbete, de emoții și lacrimi…Coronavirusul le-a dat însă și absolvenților și dacălilor lor planurile peste cap…Nicio oră de dirigenție sau o festivitate în online nu va putea lua locul ultimei ore din clasa în care elevii și-au petrecut o bună bucată din viață…Fără poze de final , fără amintiri, fără Gaudeamus și pod de flori…Doar cu mesaje transmise pe rețelele de socializare…Am ales să publicăm o scrisoare emoționantă a unui părinte de elevă de a XII-a de la Colegiul Mihai Eminescu. Gânduri sincere în care sperăm că se vor regăsi toți cei din Generația 2020. Iar la întâlnirea de peste 10 ani niciun covid să nu vă poată răpi bucuria socializării și a întâlnirii în salile de clasă.

Dragi absolvenţi ai generaţiei 2020!

Astăzi trebuia să fie sărbătoarea voastră, festivitatea de absolvire. Ziua în care plecaţi pe drumuri diferite, purtând în suflet amintirile, bucuriile, supărările şi satisfacţiile celor 12 ani de şcoală , dintre care 4 sau 8 pe băncile CN Mihai Eminescu. Nu a fost să fie aşa cum aţi şi am plănuit!

Niciodata un an terminal de liceu nu a fost supus unei asemenea presiuni si incertitudini, dar niciodata absolventii nu au fost chemaţi să pășească în viitor cu mai mult scop, viziune, pasiune și energie și speranță! Știm că ne îndreptăm către un viitor incert și toată lumea spune că lucrurile nu vor fi la fel ca înainte… Trebuie să fie mai bune, pentru că, trecând prin provocările grele şi netrăite până acum de alte generatii, voi, absolventii nostri, aţi avut ocazia şi timpul să aflaţi cine si ce fel de oameni sunteţi şi să stabiliţi ce prețuiţi mai mult în viață, devenind oameni mai maturi şi mai responsabili.

Dragii nostri absolvenţi , vă dorim să fiţi puternici în lumea necunoscută şi dezlănţuită, să arătaţi lumii că sunteţi cei mai buni. Avem netărmurită încredere în voi şi ştim că veţi reuşi în tot ceea ce v-aţi propus, că veţi fi generaţia de tineri care vor şi pot reconstrui societatea , făcând-o mai bună decât cea care se destramă acum! Aveţi toate calităţile necesare pentru a obtine tot ceea ce vreţi să realizaţi in viaţă, iar potenţialul şi oportunităţile voastre sunt nelimitate .

Pentru că e mai aproape de voi , vi-l citez pe Tudor Chirilă , care v-a scris o Scrisoare (către liceeni): „Sunteţi tineri. Nu vã gândiţi cã sunteţi slabi. Puterea voastrã stã în curãţenie. Sunteţi curaţi, n-au apucat sã vã mânjeascã… Nu vã resemnaţi, asta nu duce nicaieri. Capul plecat, sabia îl taie. Protestaţi, luptaţi, protestaţi. Cu scop, însã. …. Învãţaţi-vã drepturile. …..Veţi şti cum sã luptaţi, dacã veţi şti legile. Apoi o sã vedeţi cã legile sunt proaste. Şi veţi înţelege cã trebuie sã le schimbaţi. Pare greu şi cere timp. Dar, Doamne, voi aveţi timp şi pentru voi nimic nu e greu. Voi… SUNTEŢI SCHIMBAREA! Cãci şansa vine o datã la o generaţie… Nu vã amãgiţi cu prezentul… Salvaţi-vã în viitor!”.

Noi, părinţii voştri, am crezut in voi din prima clipa si ne-aţi dovedit mereu ca a meritat; am sperat tot ce e mai bun pentru voi si ne-ati dovedit mereu ca puteti depasi chiar si cele mai dificile momente; v-am ţinut pumnii si ne-aţi dovedit ca esecul nu face parte din vocabularul vostru !

Sunt mandra de voi ! Sunt atât de mândră de tine, Bia !

Cuvintele de final le-am preluat de la o personalitate care a doborât prejudecăţi şi a demonstrat, la rândul lui, că orice e posibil : “With everything suddenly feeling like it’s up for grabs, this is your time to seize the initiative. Nobody can tell you anymore that you should be waiting your turn, nobody can tell you anymore that this is how it’s always been done. More than ever this is your moment, your generation’s world to shape!”- Barack Obama

YES, YOU CAN! Congratulations, generation 2020.

Florin Mureșan