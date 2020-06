Rata Șomajului, în creștere la Satu Mare

Președintele Consiliului județean așteaptă promisa rectificare bugetară de la guvern după cheltuielile impuse de criza Covid 19

Prezent marți seara în studioul Nord Vest TV, președintele Consiliului județean , Pataki Csaba a făcut un scurt bilanț al mandatului de patru ani petrecut în această funcție. Tot cu această ocazie a dezvăluit faptul că Satu Mare e printre puținele județe din țară care mai are bani pentru salariile angajaților de la DGASPC.

Șase guverne și cinci premieri

Președintele Pataki a declarat că, în cei patru ani, munca la Consiliul Județean a fost destul de grea, fiind nevoit să muncească cu șase guverne și cinci premieri.

”În cei patru ani de mandat putem zice că nu ne-am plictist..A trebuit să muncim cu șase guverne și cinci premieri. Nu a fost ușoară nici comunicarea cu partea centrală și nici mandatul pe care l-am preluat acum patru ani…Vă dau doar un amănunt, n –am avut contract de întreținere de drumuri județene. A trebuit un an să umblăm prin instanțe până s-a deblocat situația. Astfel până la mijlocul anului 2017 nu am putut să intervenim pe niciun kilometru din cei peste 800 câți avem în administrare, pentru reparații.De atunci s-au modernizat peste 200 de km din care peste 150 anul acesta…Sigur că mai sunt nemulțumiri și le înțeleg dar am început să lucrăm în mai multe zone…” .

Marți 9 iunie s-au împlinit patru ani de la alegerile locale din 2016 , iar acum mandatele s-au prelungit pe motiv de covid 19…. iar Pataki Csaba a amintit și de investițiile în sistemul sanitar făcute în ultimii ani și nu doar acum odată cu apariția pandemiei de coronavirus.

”Avem șase proiecte cu finanțare europeană de peste 22 milioane euro și suntem incluși în mod expres cu 15 milioane lei pentru o construcție modulară la spital. Se va muta neurologia, respectiv refacem ATI ul și urologia, unde avem o echipă medicală performantă…” Semnăm contractul pentru aripa nouă pentru o clădire de șase etaje cu heliport…Intervenim și la celelalte spitale din județ…Această perioadă de covid nu ne a ajutat iar acum în 2-3 luni trebuie să ne mișcăm cu construcțiile pentru că unii ne sperie cu valul doi…”

Bugetul județului, serios afectat de virus

Președintele Pataki a mai afirmat în emisiunea Actualitatea sătmăreană că Satu Mare e printre puținele județe din țară care mai are bani pentru salariile angajaților de la DGASPC.

”Așteptăm ajutor de la guvern…suntem printre puținele județe care încă mai avem bani de salarii la DGASPC…Până n septembbrie mai avem bani…Și așa am regrupat banii pentru spitale și am rămas descoperiți în alte zone.De exemplu am vrea să repornim în forță și instituțiile de cultură dar amintesc că doar la Filarmonică anul acesta avem mai puțin de jumătate din banii necesari.Aștept de la guvern cifre concrete și nu povești…” a spus președintele Pataki , acesta afirmând că sunt județe unde deja s-a ajuns la fundul sacului iar banii promiși de la guvern nu sunt nicăieri…

”Trebuie găsite soluții pentru investițiile în infrastructură. Practic s-ar întoarce banii prin investiții în buzunarul statului..Dacă intră într-o zonă gri atunci putem spune la revedere…” a mai afirmat șeful CJ Satu Mare.

Legat de instituțiile din subordine, președintele Pataki Csaba a avut cuvinte de laudă la adresa angajaților de la Filarmonică, Muzeul județean, Școala de Arte sau Centrul Cultural și de Creație…

”La Școala de Arte au reînceput cursurile, Biblioteca s-a reorganizat rapid iar instrumentiștii de la filarmonică au și oferit în această perioadă miniconcerte în aer liber…Viața culturală a județului trebuie să revină rapid la normal și nu trebuie să sufere din cauza pandemiei” a declarat președintele Pataki.