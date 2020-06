FOTO. PREMIERĂ. Preot sătmărean, pe PRIMA PAGINĂ a National Geographic. E din Oaș

Premieră pentru județul Satu Mare. Un preot ortodox din județul Satu Mare. Un preot din județul Satu Mare, mai precis din Țara Oașului, apare pe prima pagină a numărului din luna iunie al National Geographic România. Fotografia a fost făcută de către cel mai cunsocut fotograf din județ, Remus Țiplea.

În ediția din luna iunie 2020, pe 17 pagini, textul și fotografiile lui Remus Țiplea sunt cuprinse în materialul: „Jurnal de pandemie – prima lună cu COVID- 19 într-un orășel de provincie românesc”, iar coperta este ilustrată cu imaginea preotului ortodox Adrian Bucșa în Sâmbăta Mare, ce sfințește păștile la biserica veche din Negrești-Oaș, pe care le va duce apoi, la ușile credincioșilor ajutat de voluntari.

Remus Țiplea în numărul din luna iunie al National Geographic România „Jurnal de pandemie – prima lună cu COVID- 19 într-un orășel de provincie românesc”. Negreșteanul Remus Țiplea este primul fotograf român publicat cu un fotoreportaj de șapte pagini, în revista National Geographic din Statele Unite, materialul apărând în zeci de țări din întreaga lume. În ultimii doi ani, Remus Țiplea a fost unul dintre cei mai publicați fotojurnaliști din revista National Geographic România: „Un veac de migrație în Țara Oașului” (noiembrie 2018), „Ultimii ciurdari ai satului” (februarie 2019), ”Bulbucații” (mai 2019), „Terapie anti-pandemie” (mai 2020), „Jurnal de pandemie – prima lună cu COVID- 19 într-un orășel de provincie românesc” (iunie 2020).

În editorialul „Viață dată peste cap” semnat de Cătălin Gruia – redacorul șef al National Geographic România, acesta descrie felul în care s-a realizat această nouă colaborare:

„…Așa că, într-una dintre desele noastre convorbiri telefonice, l-am rugat pe fotograful Remus Țiplea să țină un jurnal de pandemie în orașul său. Dacă tot ne lipsește un telescop prin care să luminăm fenomenul la scară globală, poate lucrurile se văd mai clar la microscop, într-un orășel de provincie, unde problemele pandemiei sunt scrise cu litere mici, la o dimensiune umană. A trăi într-o comunitate mică vine la pachet cu multe avantaje jurnalistice, printre care accesul excepțional la diversele fațete ale subiectului ….”

Remus Țiplea s-a născut în 1972, în Negrești Oaș, județul Satu Mare, „oșan în totalitate, în cuget și-n simțiri”, cum îi place să spună. A început să fotografieze din anul 2009. Este interesat în principal, de realizarea fotografiilor documentare, dar abordează cu succes și genul macro, una din seriile sale, „Bulbucații”, fiind publicată în revistele de specialitate din toate colțurile lumii. A participat la expoziții de grup și personale organizate în Cluj Napoca, Satu Mare, Alba Iulia, Vama Veche, Baia Mare, etc.

În anul 2015 a fost invitatul Institutului Cultural Român de la Lisabona cu o expoziție personală, în cadrul Serilor „Acasă”. Este finalist cu proiectul „Ciurdarii” la Sony World Photography Awards 2016, serie expusă la Londra, Berlin, Köln, Beijing, New York, Milano, etc. În anul 2017, prin grija Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, a publicat albumul fotoetnografic – Paștele în Țara Oașului „Din Oaș în Paști” – în ediție bilingvă româno – engleză. Publică frecvent în prestigioasele publicații: The Guardian, The Telegraph, La Republica, National Geographic, The Huffington Post, LensCulture, Feature Shoot, Vice, etc. Remus Țiplea este coorganizator al expoziției „Versus dar Împreună” (Negrești Oaș), unul dintre cele mai valoroase saloane naționale de fotografie.

În anul 2018 a fost invitat de către ICR Berlin, cu expoziţia de fotografie “Searching for God – Religious Denominations in Romania” (În căutarea lui Dumnezeu – Cultele religioase din România). Evenimentul s-a desfășurat în cadrul festivalului de fotografie EMOP Berlin – European Month Of Photography 2018, care este cel mai mare festival german de fotografie. Vernisajul expoziţiei a avut loc la 27 septembrie 2018, la galeria ICR Berlin, prezentându-se și cea mai recentă apariție editorială a fotografului sătmărean, „Dumnezeul meu/ My Lord” (267 de fotografii), în ediţie bilingvă – româno-engleză, proiect realizat sub egida Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și a Consiliului Județean Satu Mare.

În anul 2019 și la începutul anului 2020, tot printr-o colaborare cu instituția județeană de cultură subordonată Consiliului Județean Satu Mare, a publicat două noi albume: „Astă – iarnă” (Last Winter) – Iarna în Țara Oașului și „Nuntă nunții” (The Wedding s wedding)– ambele în ediție bilingvă, româno-engleză.