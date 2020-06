Gabriel Zetea: “Dacă aș fi la Satu Mare, clar aș face o alianță cu UDMR-ul!”

Invitat marți seara la emisiunea Actualitatea sătmăreană de la Nord Vest TV, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea, a vorbit și despre posibilele alianțe ce vor apărea la toamnă, atât la alegerile locale, cât și la cele parlamentare. Acesta s-a declarat un mare susținător al alianțelor largi, mai ales la nivel local, unde politica se face diferit în zona de nord, nord-vest față de sudul României.

”Eu sunt un mare susținător al alianțelor și pe plan local și național. Vă dau exemplul județului meu, Maramureș. La Consiliul Județean în 2016 cu PSD aveam un scor destul de bun încât împreună cu un partid să facem majoritate, eu am insistat să cedăm un post de vicepreședinte, care putea fi al PSD, unui al treilea partid, PMP…Așa că acum e o largă coaliție, eu sunt președinte de la PSD, un vicepreședinte e de la PMP, iar un altul de la Coaliția pentru Baia Mare, actualmente PNȚcd. Iată că la Baia Mare, PNȚ-ul e reprezentat la nivel de conducere”, a declarat președintele CJ Maramureș, Gabriel Zetea. Acesta a recunoscut că are o relație deosebită cu UDMR la Maramureș, la fel și cu comunitatea ucraineană care e la fel de numeroasă în județul vecin ca și cea maghiară…

“La Maramureș, sigur UDMR-ul nu e la fel de puternic ca la dvs. la Satu Mare. Face 2-3 consilieri județeni. Dar dacă aș fi la Satu Mare, clar aș face o alianță cu UDMR-ul. Am o relație foarte bună cu ei, și pe plan local și național. Din punctul meu de vedere, este una dintre comunitățile cu care am lucrat cel mai bine. Interesele noastre sunt aceleași, de a dezvolta locul în care trăim. Că n-o să ne înțeleagă cei din Galați sau din sudul extrem al României …”, a amintit Gabriel Zetea, care este și vicepreședinte PSD.

Legat de subiectul minorități , Gabriel Zetea s-a arătat deranjat de declarațiile președintelui Klaus Iohannis la adresa comunității maghiare …

”Mi-a fost jenă după discursul extremist al președintelui Iohannis… Nu poți să faci o asemenea declarație, a fost o bătaie de joc la adresa unei întregi comunități. Electoratul maghiar l-a votat în proporție de 88% pe Iohannis, iar el a venit acum și le-a dat tuturor o palmă. Dureroasă…”, a punctat Zetea.

La finalul discuției legate de alegeri, Gabriel Valer Zetea a avut și un sfat pentru colegii social-democrați sătmăreni…

”Eu i-aș sfătui pe colegii din PSD Satu Mare să facă alianțe cât mai mari…Oamenii de aici din zona de Nord, Nord-Vest își doresc o reprezentare cât mai largă a comunității din care fac parte…eu așa simt, așa am încercat să fac de când am intrat în politică.. E o mare diferență între modul în care vedem și facem noi politica aici în zona noastră față de ceea ce e în Sud. În Sud unde parcă oamenii simt nevoia să fie conduși de un lider, un om providențial, un tătuc…Noi nu suntem așa…noi avem mândria locală și noi credem că ne-am descurca mai bine dacă am avea o adevărată descentralizare locală. Nu autonomie, ci descentralizare, cu competențe mai mari pentru autoritățile locale”.

