Gest de suflet: Militarul Laurențiu Cobzaru a alergat de la Galați la SATU MARE pentru o cauză nobilă! Primit ca un EROU de senatorul Gabriel LEȘ!

De Ziua Drapelului Național, Laurențiu Cobzaru – MApN, Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă „SMÂRDAN”, Poliția Militară, a alergat de-a lungul traseului Galați (21.06.2020) – Satu Mare (26.06.2020), susținând o cauză umanitară.

Laurențiu Cobzaru a ajuns vineri la prânz la Satu Mare , chiar de Ziua Drapelului și a fost întâmpinat pe platoul din fața Muzeului județean de fostul ministru al apărării, senatorul PSD de Satu Mare, Gabriel Leș.

” Cea mai frumoasă zi a drapelului!” a punctat senatorul Gabriel Leș.În vreme ce Laurențiu Cobzaru , la sosire l-a îmbrățișat minute bune pe fostul ministru al apărării…

”(vă rog să mă iertați că mă scărpinam, sper să mă înțelegeți, nu am făcut baie deloc, seara am dormit in mașină)

Vă mulțumesc din toată ❤️ tuturor pentru sprijinul și ajutorul acordat🤗” a comentat imaginile cu sosirea la Satu Mare, postate pe pagina sa de facebook, militarul Laurențiu Cobzaru.

De altfel joi seara în cadrul emisiunii Actualitatea sătmăreană de la Nord Vest TV, Laurențiu a povestit cum a ales traseul și mai ales care au fost motiivele acestui gest de suflet.

Mi-am luat concediu și am vrut să ajut cumva o tânără polițistă din Gorj ce are problem medicale. Iar prin gestul meu să sensibilizez oamenii să doneze pentru Ramona. Am alergat cam 10-12 ore pe zi, am dormit în mașină iar acum mă simt epuizat dar în același timp fericit că am ajuns cu bine la final. Am ales Satu Mare deoarece vream să fie o distanță cam de 600 km de la Galați în plus am găsit sprijin și din partea ministrului Gabriel Leș care e din Satu Mare.” A spus Laurențiu care a ținut să mulțumească tuturor celor care s-au implicat , au donat, l-au ajutat ….

600 km pentru Ramona

” Țoapă Elena Ramona, o tânără polițistă de 20 de ani, la început de drum, abia ieșită de pe băncile Școlii de Poliție, a primit o veste cruntă. Fiind internată la Spitalul Universitar din București a fost diagnosticată cu leucemie acută, pentru care are nevoie urgentă de sânge din grupa B3 pozitiv, însă sunt acceptate și alte grupe de sânge. Cei care doresc să doneze sânge o pot face în țară la Centrele Județene de Transfuzie specificând că doriți să donați pentru Țoapă Elena Ramona. De asemenea, pe lângă transfuzia de sânge va avea nevoie și de ajutor material pentru tratamentele și intervențiile chirurgicale care vor urma. Donațiile pot fi făcute în contul Raiffeisen Bank: RO56RZBR0000060020615280 deschis pe numele Țoapă Elena Ramona

#FiiAlăturiDeRamona

Campania #FiiTuUnErou – Sprijin, speranță, şansă la viață!

„Ce faci pentru tine dispare odată cu tine, ce faci pentru ceilalți rămâne pentru eternitate!”

Pagina FiiTuUnErou: https://www.facebook.com/fiituunerou/” este mesajul tânărului military cu suflet mare.