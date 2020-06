REVENIRE SPECTACULOASĂ la PSD Satu Mare. ”Cu PETRIC nu se poate face ECHIPĂ”

Revenire spectaculoasă la PSD Satu Mare. Fostul Primar al municipiului Satu Mare, dr. Dorel Coica a decis să revină în rândurile PSD Satu Mare pentru a întări echipa. Și nu vine singur ci cu aproape întreaga echipă de la PRO România. Anunțul a fost făcut chiar de el, în direct, la emisiunea Actualitatea Sătmăreană, de pe Nord Vest TV, emisiune realizată de Florin Mureșan, unde a intrat telefonic. Cu această ocazie, Coica a spus că se întoarce la PSD pentru că nu se poate face echipă cu deputatul Pro România de Satu Mare, Octavian Petric.

Politician de stânga

Încă de la începutul intervenției sale, Dorel Coica a spus că este un politician de stânga, și explică de ce a ales să plece din PSD.

”Am fost, sunt și voi rămâne un om de stânga. Am înființat la Satu Mare partidul lui Victor Ponta pentru că, după ce am plecat din PSD, și vreau să fac o paranteză: eu nu am nicio problemă cu PSD-ul, nu am nicio problemă cu colegii mei. Eu am plecat din PSD din cauza pereședintelui de atunci, domnul Dragnea, pentru că nu am acceptat să intru în cercul dânsului. Atunci am hotărât să plec, colegii au înțeles. Mi-aș fi riscat caruiera și viitorul dacă aș fi rămas în preajma dânsului”, a spus Coica.

Petric făcea negocieri pe sub masă cu peneliștii

În continuare, Coica face o scurtă istorie a Pro România la Satu Mare, organizație pe care el a înființat-o, și a dezvăluit negocierile pe care Petric le-a făcut cu liberalii Adrian Albu și Adrian Cozma pentru ca Petric să fie susținut la Primăria municipiului Satu Mare.

”Legat de Pro România, am înființat la Satu Mare filiala partidului, m-am înțeles foarte bine cu colegii mei, am încercat să organizăm filiale și să facem echipe în comunele județului.

A venit domnul Petric, trimis de la București, care a renunțat la PSD și s-a înscris în Pro România, am avut la început o colaborare foarte bună cu el, dar timpul m-a contrazis. Pntru că mi-am dat seama că nu pot avea o colaborare bună pentru că nimeni nu a avut o colaborare bună cu dânsul nici măcar la PSD.

A dus tot felul de negocieri, la început cu Adrian Albu, cu PNL-ul, să facă ei o alianță ca să-l susțină pe dânsul la Primăria municipiului Satu Mare sau la Consiliul Județean.

A văzut că nu i-a mers cu Albu, a trecut la Adrian Cozma. Și am văzut că de mai multe luni duc ei negocieri, așa pe sub masă, sperând că Adrian Cozma îl va susține pe domnul Petric la Primărie, șși el pe Adrian Cozma la Consiliul Județean. Sunt utopii, pentru că am văzut reacția PNL-ului față de domnul Cozma.

Deci, practic, domnul Petric, în momentul când va încheia un protocol, dacă va încheia un astfel de protocol cu domnul Cozma, va avea practic 1% în Satu Mare. Dacă îl va mai avea.”, a mai arătat dr. Coica.

Nu se pune problema unei candidaturi

Fostul primar al municipiului Satu Mare spune că nu se pune problema unei candidaturi a sa la Primărie, însă și-a exprimat disponibilitatea de a pune umărul ca PSD, să câștige alegerile locale în municipiul și județul Satu Mare.

”În fine, eu rămân de stânga, așa cum am mai spus, nu mă pot schimba. Așa am fost educat, așa am fost crescut, acesta-i modul meu de a face politică în viață.

Am avut discuții cu președintele PSD, Ionuț Oneț, cu domnul senator, Gabriel Leș, s-a discutat și cu președintele Adrian Ciolacu de la București.

Colegii nu ar avea nimic împotrivă ca eu să revin în rândurile PSD împreună cu mai mulți colaboratori de la Organizația Satu Mare a Pro România, împreună cu domnul Horvath. și să întărim echipa PSD.

Pentru că vedem că guvernul actual e la pământ, la Satu Mare, PNL, care se crede foarte puternic, este aproape rupt, vedeți o aripă Albu, o aripă Cozma. probabil că în viitorul apropiat se va pune problema împărțirii posturilor, mai ales pentru candidaturi, se vor ascuții cuțitele între cei doi.

Eu am hotărât ca împreună cu o mare parte din echipa mea să susținem partea de stânga din județul Satu Mare, nu se pune problema candidaturii mele la Primăria Satu Mare, normal domnul Leș, este senator, este președintele organizației, ar fi foarte normal ca dânsul să candideze.

Dar eu am zis că, fiind de stânga, și având o mare experiență în activitatea municipală, mă gândesc la partea administrativă, cunoscând toate proiectele pe care i le-am lăsat actualului primar, cunoscând orașul și știind ce trebuie făcut pentru oraș, am decis să îl ajut și ar fi o mare bucurie ca PSD să câștige alegerile încă odată. Pentru că de data aceasta ar avea o altă echipă, o altă echipă de consilieri care se vor implica.

Și îmi pare rău că trebuie să spun că actuala echipă a PSD din Consiliul Local, în afară de Ciprian Crăciun, practic această echipă nu se vede. Este păcat pentru că, în acest fel, l-au ajutat pe actualul primar să facă ce a vrut cu acest oraș timp de patru ani de zile.

Încă odată, eu mi-am exprimat simpatia și relația bună pe care am avuto cu colegii mei de la PSD și vom merge împreună în continuare.”, a mai spus Coica.

”Cu Petric nu se poate face echipă!”

Dr. Dorel Coica a mai arătat că nu se poate face echipă cu deputatul Octavian Petric și că ar fi benefică o alianță românească pentru Primăria și Consiliul Județean Satu Mare, Dar nu cu Petric.

”Îmi pare rău, dar nu se poate face echipă cu domnul Petric. I-am dat șanse, l-am primit alături de mine în Pro România, dar a făcut tot felul de negocieri. Și apoi, cum aș putea eu, om de stâmga, să negociez cu cei doi care sunt artizanii dreptei.

Ar fi o chestie foarte bună se se facă o alianță românească la alegerile locale, dar în condițiile în care domnul Petric discuta ba cu o jumătate de partid, ba cu cealaltă jumătate, nu cred ca treaba asta este o chestie foarte serioasă”, a spus dr. Coica în încheiere intervenției sale.

De altfel, dr. Dorel Coica va fi prezent marți în studioul Actualității Sătmărene de la Nord Vest TV, emisiune realizată de Florin Mureșan, ocazie cu care, foarte probabil, va mai face și alte dezvăluiri în ceea ce privește atât munca imposibilă de echipă cu Octavian Petric, cât și despre ceea ce trebuie făcut în PSD pentru ca acest partid să câștige alegerile în municipiul și județul Satu Mare.

Intervenția dr. Coica poate fi urmărită aici de la minutul 40.