Zbor cu parapanta împreună cu Laci Fly- provocarea supremă pentru toţi iubitorii de andrenalină

Zborul l-a fascinat pe om încă din zorii existenţei lui. Încă din antichitate,de la Dedal şi Icar , este documetată fascinaţia omului pentru zbor . Una dintre cele mai la îndemână posibilităţi de a experimenta zborul, în starea lui cea mai pură, este folosirea parapantei.

Zborul cu parapanta îţi dă una dintre cele mai uimitoare senzatii pe care le poţi experimenta vreodată. Parcă zbori cu aripile tale, plutind printre nori, iar de sus totul îţi pare în miniatură. Simţi că parcă şi grijile tale devin inexistente, uiţi de tot şi toate şi simţi doar aerul care te mângâie. La tine nu mai ajung zgomote supărătoare, nu mai este agitaţie, este doar plutire şi un şuierat dulce, liniştitor.

Sunt de părere că oricine ar trebui să zboare, măcar o dată. Prima dată poate e mai greu, pentru că nu ştii la ce să te aştepti. Dar garantat, următoarele zboruri le vei astepta cu nerăbdare!

Aşadar ce ar trebui să ştii înainte de un zbor cu parapanta? Pentru a răspunde la această întrebare, am stat de vorbă cu Dancs Laszlo (Laci Fly, cum îl cunoaşte toată lumea) ,unul dintre cei mai apreciaţi piloţi de zbor în tandem cu parapanta de la noi.

Rep. – De când ai început să practici zborul cu parapanta?

D.L. – Am început cam de vreo 20 de ani. Eram la schi la Mogoşa când am văzut pentru prima dată o parapantă. Am fost fasacinat din prima de oportunitatea zborului cu o asemenea nebunie. Am avut norocul că un prieten, care era şofer de TIR, să-mi spună că a achiziţionat contra a 100 de mărci, aşa ceva din Germania . Atâta l-am bătut la cap până mi-a vândut-o mie. Habar nu aveam cu ce se mânâncă zborul cu parapanta însă am avut norocul să-l întălnesc pe Zoli, un tip care mai ştia despre ce este vorba şi de la care am luat primele lecţii. M-am documentat foarte mult şi am luat legătura cu alţi parapantişti din România şi aşa am început să zbor. Ani de zile am zburat, doar pentru mine, răstimp în care am participat şi la o serie de concursuri de gen şi unde chiar am obţinut numeroase cupe şi diplome.

Rep – Când s-a transformat pasiunea în business?

D.L. – Am petrecut foarte multă vreme în aer şi după ce am avut peste 5000 de ore de zbor m-am gândit că pot transforma pasiunea asta într-un business. Asta a fost cam în urmă cu 11 ani. Mi-am achiziţionat echipamente de zbor performante şi am făcut un curs de specialitate la Sibiu unde am învăţat foarte multe lucruri teoretice, de la meteorologie şi aerodinamică la acordarea primului ajutor.

Rep – Ce trebuie să ştie cei care doresc să zboare cu tine cu parapanta?

D.L. – Într-adevăr sunt câteva lucruri de ştiut şi care fac ca zborul să fie unul agreabil. În primul rând încă de dinainte de a decola, vei fi “legat” de seletă (“scaunul” pe care stai în timpul zborului) şi de instructor. Echipamentul are un sistem de închizători complex şi e construit în aşa a fel încât să nu se deschidă uşor, pentru a păstra pasagerii în siguranţă. În al doilea rând, “corzile” (termenul corect fiind “suspantele”) care menţin parapanta au fiecare suficientă putere cât să îţi susţină greutatea – şi sunt multe! Mai mult, fiecare echipament este dotat cu cel puţin o paraşută de rezervă care susţine până la 300 de kg. În cazul unui incident neplăcut, pilotul de parapantă poate arunca oricând paraşuta de rezervă.

În calitate de pasager al unui zbor în tandem cu parapanta, nu ai nevoie de nici un fel de cunoştinţe sau condiţie fizică. E nevoie doar de condiţii meteo propice, dar acestea vor fi verificate de către piloţii profesionişti. Ce înseamnă condiţii “propice” mai exact? Cel mai important este vântul – care nu trebuie să fie prea puternic şi trebuie să bată din direcţia potrivită. Pentru a decola, este nevoie să alergi puţin împreună cu instructorul. Nu e vorba de o alergare lungă sau de anduranţă, ci de o alergare scurtă, până când parapanta se poate desprinde de sol împreună cu pasagerii.

De aceea noi le recomandăm tuturor celor interesati să vină la zbor în haine şi încălţăminte comodă. Ar mai trebui să ştie şi că în aer temperatura e în general mai scăzută decât la sol. Aşadar, dacă aleg să zboare primăvara sau vara le recomand să-şi ia pe ei o bluză sau o geacă de vânt, chiar dacă la decolare pare foarte cald.

Rep. – De unde se fac zborurile?

D.L. – Eu fac zboruri cu parapanta 12 luni pe an dacă condiţiile meteo sunt favorabile. În perioda sezonului cald se zboară de pe vârful Igniş iar în sezonul rece (iarna) de pe vârful Mogoşa. Vreau să spun că Vârful Igniș e și locul preferat de decolare al iubitorilor de zbor cu parapanta. În toate zilele cu condiții atmosferice potrivite, grupuri de oameni care au zborul în sânge își croiesc drum spre acest vârf care le oferă posibilitatea unor zboruri spectaculoase. Decolarea se face de pe pășunea alpină. Deasupra muntelui, a văilor, a pădurilor de conifere, cu panorama frumoasă a orașului Baia Mare la picioare, cu lacul Firiza strălucind în soare, cu piscuri înalte în fiecare direcție, zborurile de pe Igniș sunt generoase și provocatoare, oferind mediul propice pentru efectuarea diferitelor manevre în aer.Mai sunt pasageri care îmi cer să fac tot felul de acrobaţii cu ei în aer, un zbor durând în medie 30 de minute. Aterizările se fac, în funcție de curenții de aer, fie pe platoul Igniș, locul de decolare, fie pe câmpurile din Groapele Chiuzbăii, mica localitate aflată la baza muntelui.

Rep- Cu ce senzaţii vor rămâne cei care doresc să facă un asemenea zbor?

D.L. – Garantez că vor rămâne cu nişte senzaţii de neuitat. Zborul cu parapanta e unul dintre cele mai simple moduri de-a experimenta zborul cu mijloace proprii și frumusețea lui constă în faptul că depinde în totală măsură de ceea ce oferă natura, de curenții de aer și de priceperea pilotului.

Rep: Cum pot să te contacteze cei care doresc să experimenteze asemenea senzaţii tari?

D.L.- În primul rând de pe pagina mea de facebook , https://www.facebook.com/laci.fly/photos_albums sau la numărul de telefon: 0753 838 737.

Nicolae Ghișan