Filiala ANTON DAVIDESCU a UZPR Satu Mare este una dintre cele mai puternice din țară

Filiala ANTON DAVIDESCU a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) Satu Mare a fost înființată în 13 februarie 2020, în „Sala Multimedia” a Bibliotecii Județene din Satu Mare, și are în prezent 29 de membri. Pentru a consolida și mai bine această Filială sătmăreană a UZPR, imediat după înființare s-au înscris și alți ziariști, iar în prezent 10 colegi de breaslă își pregătesc dosarele pentru a deveni membri cu drepturi depline ai acestei Uniuni de creație jurnalistică. Consolidarea breslei jurnaliștilor din România, prin intermediul tuturor Filialelor, va oferi posibilitatea UZPR de a milita în viitor pentru legiferarea unor drepturi noi, care vor face parte din statutul ziaristului român.

După 30 de ani de la Revoluția din 89, iată că și la Satu Mare am reușit ( un grup de jurnaliști uniți și fără prejudecăți… – n.a. ) să înființăm Filiala UZPR. În anul 2019 erau doar câțiva ziariști sătmăreni, care aveau calitatea de membru al UZPR. După mai multe demersuri ambițioase și insistente, care au fost necesare pentru înființarea Filialei, în 20 martie 2019, la restaurantul AURORA din Satu Mare a avut loc prima întâlnire de lucru cu DORU DINU GLĂVAN – președintele UZPR, la care au participat peste 20 de jurnaliști sătmăreni. Această întâlnire memorabilă s-a petrecut sub „tutela” emblematică a împlinirii vârstei de 100 de ani de la înființarea U.Z.P.R. În urma unor discuții și dezbateri pe marginea statutului UZPR, care au avut loc între Doru Dinu Glăvan și jurnaliștii sătmăreni, în lunile următoare au fost întocmite dosare de înscriere, care s-au finalizat cu primirea de noi membri în UZPR. Al doilea moment important din viața jurnaliștilor sătmăreni, premergător înființării Filialei UZPR la Satu Mare, a avut loc în 6 septembrie 2019, la „Casa Meșteșugarilor” din Satu Mare. În cadrul simpozionului CORONA CARPATICA – ZILELE REVISTEI CRONOGRAF, a avut loc o nouă întâlnire cu ziariștii sătmăreni la care au participat Doru Dinu Glăvan – președintele UZPR și Miron Manega – purtătorul de cuvânt al UZPR. Discuțiile s-au derulat sub semnul împlinirii a 100 de ani de la înființarea primului ziar intitulat SATU MARE. Atunci, au fost preluate și alte dosare de înscriere, dar au fost clarificate și unele nelămuriri în ceea ce privește obținerea calității de membru al UZPR.

Unitatea ziariștilor sătmăreni s-a cristalizat, așa cum am precizat, în 13 februarie 2020, când au fost predate 16 dosare întocmite de jurnaliștii sătmăreni, necesare pentru înscrierea în UZPR. Indiscutabil, și „fără putință de tăgadă”, ziarul „Gazeta de Nord-Vest” și „Nord Vest TV” au mediatizat la maximum cele trei evenimente importante organizate de UZPR în colaborare cu jurnaliștii sătmăreni, dar și a celor care au urmat, respectiv: Galele Premiilor UZPR din 2019-2020. Sperăm că viitoarele evenimente organizate sub tutela Filialei ANTON DAVIDESCU a UZPR Satu Mare vor fi intens mediatizate de toate publicațiile sătmărene. Aceste evenimente jurnalistice i-au determinat și pe alți colegi ziariști să-și întocmească dosare pentru înscrirea în UZPR. Extrem de convingătoare au fost discursurile și dialogurile profesionale ale președintelui UZPR – Doru Dinu Glăvan, care i-au convins pe toți liderii din presa sătmăreană să facă demersurile necesare pentru a susține înscrierea de noi membri și înființarea cât mai grabnică la Satu Mare a unei Filiale UZPR. În continuare, există 10 colegi ziariști, așa cum am precizat, care doresc să adere la UZPR prin intermediul Filialei ANTON DAVIDESCU din Satu Mare. Cert este faptul că pentru prima dată, după Revoluția din 89, în istoria presei postdecembriste sătmărene, jurnaliștii s-au întâlnit pe un teren neutru, indiferent de publicația la care au lucrat sau lucrează, sub „umbrela” independentă a breslei ziariștilor profesioniști.

După această „stare de alertă pandemică”, provocată de Covid-19, membrii Filialei ANTON DAVIDESCU a UZPR Satu Mare intenționează să se întâlnească, în fiecare lună, pentru a definitiva o strategie de lucru aferentă ziariștilor profesioniști sătmăreni. Aceasta va cuprinde, printre altele: organizarea unor evenimente ziaristice; înființarea unei reviste și a unui site pentru Filiala sătmăreană a UZPR; accesarea unor fonduri europene prin intermediul unor proiecte, dar și inițierea unor dezbateri pe diverse teme specifice presei sătmărene. Ideile și soluțiile cele mai bune, necesare pentru rezolvarea unor probleme stringente, specifice profesiei de jurnalist, vor fi comunicate colegilor de la UZPR, iar unele vor ajunge, spre soluționare și legiferare, în Comisiile de specialitate ale Parlamentului României. Cu siguranță, ziariștii profesioniști sătmăreni vor milita pentru îmbunătățirea statutului jurnalistului prin intermediul unor drepturi și îndatoriri legitime ancorate în realitățile, uneori dramatice, ale acestei bresle, dar și pentru intrarea în legalitate a ZILEI ZIARISTULUI ROMÂN.

Următorul eveniment, din viața ziariștilor profesioniști din țară și din Diasporă, se va desfășura pe data de 11 iulie 2020 în București, la „Teatrul de vară” din Parcul Herăstrău, intrarea dinspre Arcul de Triumf, unde va avea loc, de la ora 10.00, partea a doua a Adunării Generale și de alegeri a UZPR. Pe ordinea de zi sunt trecute următoarele puncte: alegerea președintelui UZPR pentru anii 2020-2024; alegerea noului Consiliu Director și a supleanților; alegerea noilor organisme ale UZPR, respectiv: comisia de atestare, comisia de cenzori, Juriul de Onoare, Disciplină și Arbitraj.

La înființarea Filialei sătmărene a UZPR, președintele Doru Dinu Glăvan a menționat la un moment dat: „ Membrii UZPR au realizat că Uniunea este o forță, că reunește oameni, care sunt puși în slujba semenilor prin activitatea lor de zi cu zi. În toate Filialele există un climat de înțelegere și se resimte o efervescență creatoare…”.

Dumitru Ţimerman