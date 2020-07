Prefectul Radu Bud despre Centura Sătmarului și Podul cu nr 3 peste Someș, la Actualitatea Sătmăreană

Prezent marți seara în studioul Nord Vest TV, prefectul județului Satu Mare, Radu Bud a declarat în cadrul emisiunii Actualitatea sătmăreană că urmărește cu atenție realizarea investițiilor în infrastructură , mai ales cele care sunt legate de centura de ocolire a municipiului Satu Mare.

”Merg des pe șantier, cel puțin odată pe săptămână pentru a mă asigura că ce ni se raportează din partea diriginților de șantier sp și realizează. Așa cum am mai spus –o , consider că Centura Sătmarului e cea mai importantă investiție guvernamentală din ultimii 50 de ani la Satu Mare și după finalizarea ei și a drumului expres ce ne va aduce la 45km de autostrada din Ungaria numărul de investiții în zonă va crește și se va dezvolta economic zona” a spus prefectul Radu Bud care a apreciat că lucrările la centură vor fi finalizate la termen, iar la drumul expres până în 2023.

Legat de situația celui de al treilea pod peste Someș…”Aceasta e o investiție a primăriei municipiului Satu Mare împreună cu Ministerul Dezvoltării…Primăria vrea să contracteze un împrumut ce vizează finanțarea sau cofinanțarea mai multor investiții printre care și podul peste Someș.La noi la Prefectură a fost doar o chestiune de procedură, trebuia s-o facă ( nr hotărârea de CL) prin anunțarea la 30 de zile, în mod transparent, dacă au demonstrat că acest lucru s-a făcut, prefectura nu are nimic de obiectat. Ca oportunitate e apanajul consiliului local , ei răspund…” a clarificat lucrurile prefectul Radu Bud.

