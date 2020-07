Stare de Alertă, fie, dar oare pentru toți?

Președintele Iohannis a anunțat ieri că Starea de Alertă va fi prelungită până la jumătatea lunii august și că nici nu vrea să audă de vreo relaxare. Dacă vedem cifrele la nivel național, tindem să îi dăm dreptate. Însă, dacă ne uităm la datele oficiale oferite de autoritățile județene, care spun că, în prezent, nu mai există decât un singur sătmărean infectat cu coronavirus, parcă nu i-am da dreptate. Și, până la urmă, nu vrem să fim lipsiți de solidaritate, dar parcă nu ne-ar conveni ca noi, după ce am respectat normele de distanțare socială și am evitat îmbolnăvirile în masă, să trebuiască să tragem ponoasele ca și cei pe care i-a durut undeva de aceste norme. Să fie Stare de Alertă acolo unde este cazul, iar acolo unde oamenii au respectat normele de distanțare socială, cum este cazul județului Satu Mare, să poată fi implementate unele măsuri de relaxare. Parcă nu ne-ar conveni faptul ca noi, sătmărenii, care am stat în casă și am avut grijă să nu ne infectăm, să achităm la fel nota de plată ca și cei care s-au distrat și nu au respectat normele. Sau…?