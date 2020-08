Apeluri înșelătoare!

Mulți sătmăreni se plâng în ultima vreme de apeluri telefonice venite din ţări exotice, precum Congo, Ecuador, Maldive, Tanzania sau Uganda. Pentru a fi mai credibili, mai nou escrocii te sună și din Europa, din țări unde diaspora românească este numeroasă (Spania, Italia sau Marea Britanie).

Apelurile sunt scurte, iar destinatarul nu apucă să răspundă. Curioşi să afle cine îi caută, unii cetățeni sună înapoi fără să ştie că un singur minut vorbit îți poate adăuga la factură zeci sau sute de euro. La capătul celălalt al telefonului nu se află decât nişte hackeri, escroci, care utilizează numere cu taxă inversă. Alte apeluri sunt repetitive și insistente tocmai pentru a te determina să răspunzi.

„Am aflat-o și eu pe propria piele. Am fost sunat de un număr de telefon din Marea Britanie și am răspuns, fără să vreau, pentru câteva secunde. Inițial nu am dat importanță acestui aspect, crezând că este vorba despre o greșeală, deși am cunoștințe care lucrează în Regat.

La sfârșit de lună, când am văzut factura, am observat cost suplimentar. După ce am întrebat compania de telefonie mobilă de unde este acest cost suplimentar, mi s-a spus că este posibil să fie un nou caz de înșelătorie prin telefon, o metodă de tip wangiri.

Mai mult, mi s-a spus că mai mulți oameni au pățit la fel de-a lungul timpului. Am mai aflat că hackerii, care pot să fie chiar din orașul tău, nu din vreo țară exotică, ajung să aibă numărul de telefon de pe piaţa neagră unde se vând baze de date cu sute de mii de contacte. Compania de telefonie nu are cum să te despăgubească”, este mesajul de avertizare postat pe rețelele de socializare de una dintre persoanele înşelate. Așa că atenție la ce numere necunoscute răspundeți, ori mai rău le reapelați din curiozitate…Căci curiozitatea asta s-ar putea să vă golească buzunarul!