Ce a fost am văzut,să vedem ce va fii de acum!

Odată cu crima de vineri seara din centrul municipiului nostru au ieșit la iveală mai multe lacune a sistemului de ordine publică.

Chiar dacă după această crimă au fost mulți care au ieșit și s-au dat cu părerea ba că aia nu s-a făcut ba că ăla este de vină ,noi zicem că vina o poartă toată populația țării deoarece nu reușim să rezolvăm problema oamenilor străzii!

Desigur că și poliția ar trebui să fie mai atentă la aceștia mai ales că cel care a comis crima este în atenția lor de 10 ani și are o grămadă de amenzi neplătite.Dar acum desigur ,că după război mulți viteji se arată și cel n-ai ușor e să dăm vina pe cineva.Dacă până acum nu era pic de poliție pe stradă și nu ne deranja parcă văd ce de azi în colo vor fii cu duiumul și se vor lega de toată lumea și vor face pe Deștepții!Că așa e la noi o dăm dintr-o extremă în alta ca să ne acoperim rahaturile!

Ne-a plăcut un comentariu al lui Dorel Coica de pe pagina lui de socializare în care acesta explică soluțiile ce ar trebui să le luăm vizavi de oamenii străzii.Vom reda o parte din acest comentariu:”Este regretabil ce s-a intamplat recent in centrul orasului Satu Mare. Vinovatii trebuie sa plateasca, dar la fel de important ca si pedepsirea vinovatilor este gasirea unor solutii pentru ca astfel de evenimente să nu se mai întâmple .

Oamenii strazii reprezinta un aspect pe care toți primarii din Romania l-au neglijat. Inclusiv eu. Primul pas care trebuie făcut pentru rezolvarea unei probleme este sa o recunosți.Oamenii străzii reprezinta o mare problema pentru societate si din pacate numarul lor creste considerabil de la an la an.

Degeaba suplimentăm numărul forțelor de ordine, degeaba îi marginalizâm, degeaba aruncăm cu pietre in ei. Singurul lucru care ar putea să funcționeze este să incercăm să -i integrăm în societate. Este nevoie de o anchetă cantitativă a persoanelor fără adăpost urmată de o evaluare psihiatrică a acestora. Unde sănătatea mintală o permite, trebuie să facem tot posibilul pentru a integra acesți oameni. Impreună cu asociațiile de profil ar trebui sa dezvoltăm ateliere ocupaționale unde să se desfasoare activități care permit fiecăruia să-și recâștige demnitatea si mai ales increderea în sine. Am avea nevoie de psihologi specializați în problema consumului de droguri si alcool care să se ocupe de tratarea si reabilitarea consumatorilor. E o muncă grea și anevoioasă dar rămân la părerea că e singura metoda care ar putea să dea rezultate”,a scris Dorel Coica.

Așadar cu mic cu mare de la poliție,la primărie,cetățenii,politicieni să încercăm să facem ceva cu oamenii străzii ca astfel de ieșiri criminale să nu se mai întâmple în județ !