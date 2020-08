Noi țepe… online!

Pare-se că nu doar în România mama țeparilor e mereu gravidă… Ne-o demonstrează noua metodă de golire a cardurilor cumpărătorilor de bună credință de pe site-uri!

Cei de la www.haihuiin2.com ne atrag atenția :

Potrivit arenait.ro, un client al platformei OLX a postat pe un grup de Facebook un mesaj prin care atentioneaza utilizatorii sa fie atenti daca sunt contactati intr-un anumit mod. Acesta a fost cat pe ce sa-i trimita produsul, dar si-a dat seama ca a fost la un pas sa fie pacalit.

“Iti scrie in romana stricata ca, daca ii trimiti in Anglia, este el curierul si iti face plata in avans. Iti da un ordin de plata fals si incearca sa te convinga ca el a expediat banii si sa ii expediezi produsul, ca va dura 2-3 zile sa iti intre banii in cont si se grabeste”, este mesajul postat de utilizator.

Dacă primiți un astfel de mesaj de la cineva interesat de produsul pe care îl vindeți, cel mai bine este să blocați imediat utilizatorul. Ar fi vorba despre niște roboți sau chiar de persoane reale care doresc să vă păcălească. Așa că atenție mare la …neatenție!