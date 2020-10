Hoață căutată pe Facebook

Cum de multe ori Preamăritul Facebook este mai util decât orice serviciu public, un sătmărean s-a gândit să apeleze la ajutorul lui după ce a fost deposedat de cardudri și de bani în timp ce se afla la cumpărături la un magazin de pe Bulevardul Cloșca.

„Vineri am fost la Centru de Donare Sange intre 8 si 9. In acest interval, cineva mi-a furat portofelul cu tot cu 3 carduri, o suma de bani si alte acte. Pe la ora 16:30 in aceeasi zi, persoana care a si-a insusit portofelul meu a facut o cumparatura cu unul din carduri la un magazin de pe Closca.

Cu ajutorul celor de la magazin, am facut rost de o imagine cu persoana respectiva: pare o femeie in varsta. Pentru ca Politia Romana nu a demarat nici pana acum o ancheta, desi au toate probele necesare, as vrea sa cer ajutorul grupului in a gasi persoana respectiva. Mai ales ca banii erau destinati unui caz social din oras” este mesajul persoanei pagubite.