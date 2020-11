Odată cu sărbătorile, revine la Satu mare și proiectul ”O cană de fericire”

Vin Sărbătorile, vin Sărbătorile! Odată cu ele, vine și proiectul nostru cel mai drag, proiectul de suflet al orașului Satu Mare.

O Caă de Fericire Satu Mare este o experiență simplă, frumoasă, devenită o tradiție. O tradiție de reîntâlnire a unor prieteni vechi, a studenților reveniți acasă de sărbători, a familiilor care vor să servească o cană de fericire cu cei dragi lor!

”Nu sunt cuvinte mici pentru un proiect caritabil cu o tradiție de 6 ani. În sufletul nostru, membrii Rotaract Club Satu Mare, ”O cană de fericire” rămâne proiectul și evenimentul mult așteptat, an de an!

Anul acesta, ediția a 7-a, este una specială din toate punctele de vedere. Condițiile pandemiei ne provoacă să regândim felul în care proiectul nostru de suflet va avea loc. Până și scopul pentru care organizăm proiectul anul acesta este diferit. Este o provocare mare.

Proiectul a ajuns să fie o tradiție pentru noi, pentru oraș. Credem că este un proiect matur, la care s-au depus eforturi multiple. Locațiile au fost mereu frumoase, cu și de poveste. Fie în centru lângă Hotel Dana 2, fie lângă busul magic sau în parcarea Shoping City Satu Mare.

Considerăm ca proiectul a ajuns la maturitatea la care se poate califica pentru a trece la un nivel avansat, unul care să ne permită sa adresăm mai bine nevoile comunității sătmărene.

E nevoie de o investiție care să ne permită: o mai mare mobilitate, o mai mare participare la proiecte viitoare, să reducem din dificultățile logistice, utilizarea rulotei în alte proiecte.

Anul acesta dorim să strângem fonduri pentru a achiziționa, utila și utiliza ulterior o rulotă cu branding Rotaract Club Satu Mare.

Donatiile se pot trimite in contul deschis la Banca Transilvania: RO97BTRLRONCRT0329533101.

În urma donatiei va rog sa ne lasati un mesaj pe pagina cu datele Dvs. pentru a putea sa va trimitem chitanta electronica echivalenta sumei donate.

Pentru contracte de sponsorizare, lasati-ne un mesaj si in cel mai scurt timp va vom contacta.

Te așteptăm să faci și tu parte din această ediție și să ne ajuți! Caută un prieten, o cunoștință care nu a mai fost la noi, nu știe de noi. Împreună, dați o mână de ajutor spiridușilor Rotaract Club Satu Mare!”, se arată în informarea făcută de Rotaract Satu Mare.