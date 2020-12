Videoeditorial / Picătura de filozofie: Afdam și Cfaim în aventura căutării Adevărului

Bună ziua iubiți cititori și căutători de sensuri ale vieții cotidiene, vă spun Afdam … și Cfaim, aflați în redacția Gazetei de Nord Vest … Ne aflăm în plină Sărbătoare Națională, la împlinirea a 102 ani de la Unirea Transilvaniei cu Țara Mamă, spunându-vă din tot sufletul La Mulți Ani România … la Mulți Ani dragi români. Da Afdame … într-adevăr ne aflăm într-un moment în care suntem nevoiți să ne spunem ”La Mulți Ani” de la distanță … în plină Stare de Alertă, generată de Pandemia COVID 19. Cum a fost înainte de COVID 19? Cum a fost începutul existenței noastre, când am realizat că existăm … că EXIST? Ce înseamnă că ceva există? Ce înseamnă că nimicul nu este ? … sunt doar câteva din întrebările care ne pot provoca, ne pot trezi dorința de cercetare, de introspecție, apropiindu-ne de începuturi … de noi înșine.

Într-adevăr Cfaim, vom încerca … ca prin aceste întâlniri … de ce nu dialoguri … prin aceste provocări, să descoperim alte sensuri de viață, să scoatem din sufletele noastre, așa cum spunea Învățătorul nostru cel drag Isus Hristos lucruri vechi și noi … să ne redescoperim.

Dar oare dragul meu prieten ce este filosofia … această minunată și veșnică iubire de înțelepciune?

M-ai luat puțin prin surprindere dragul meu Afdam … dar o să încerc să-ți ostoiesc puțin această sete de cunoaștere. Știi … cred că pentru a răspunde la întrebare trebuie să pornim de la premiza că filosofia reprezintă întregul interes teoretic și științific al ființei umane care este capabilă de întrebări și de introspecții … capabilă de a-și nega propriile idei, pentru ca în cele din urmă, prin muncă și autocunoaștere, să și le înțeleagă și să le asimileze. Această abordare o găsim la grecii antici, care prin gândire au deschis drumul civilizației moderne. De fapt … de aici până următoarea etapă a progresului uman: întemeierea științei nu a fost decât un pas, pas care s-a dovedit hotărâtor în evoluția umană; însăși diferența dintre Apus – Occident (lumea vestică) și Orient – (lumea asiatică) întemeindu-se pe o înflorire a voinței de cunoaștere care a început cu filozofia greacă, de unde au luat ființă și s-au dezvoltat domenii esențiale ca Matematica, Medicina, dar și toate acele domenii ale căror descoperire și teoretizare au format ceea ce am putea numi PROPRIA VIAȚĂ.

Această diferență dintre Apus – Occident (lumea vestică) și Orient – (lumea asiatică) a degenerat oare în conflictul dintre cele două lumi la care asistăm în aceste timpuri … și dacă da, care ar fi tendințele de cercetare pe care ar trebui să le urmăm în a ne înțelege parcursul existențial?

Haide Afdame să nu dramatizăm parcursul istoric al realităților actuale, pentru că în urma confruntării dintre gândirea societății moderne care a debutat la sfârșitul secolului al XVIII-lea – cu gândirea Greacă, s-a născut un mod de a ne întâlni pe noi înșine (eine Art selbstbegegnung); și dacă ar fi să găsim răspunsuri la toate aceste frământări am putea trasa de la început două căi de cercetare pe care să le dezvoltăm pe parcurs:

Physis – palpabilul – ceea ce se manifestă în ordinea întregului – necesitatea și rutina vieții de zi cu zi …

și 2. Logosul care privește observarea și cercetarea acestui întreg.

Tocmai această confruntare dintre lumea inteligibilă – palpabilă Physisul (lumea pe care o înțelegem) și lumea nevăzută ideală Logosul pe care vrem s-o luăm în posesie, s-o cucerim apropiindu-ne de gândirea greacă, vrem s-o dezbatem și s-o disecăm în episoadele urmtoare … noi … Afdam și … Cfaim invitându-vă și săptămâna viitoare la ”Picătura de Filosofie” …

Dar hai să ne oprim din discuții și să urmărim un eminent dascăl al Școlii Academice de Filozofie din România, Domnul Profesor Universitar Doctor Vasile Muscă, care ne va prezenta conferința ”Platonismul – fundament al culturii europene”, noi … Afdam și … Cfaim invitându-vă și săptămâna viitoare la Picătura de Filozofie …

La Bună Vedere!

Valeriu IOAN