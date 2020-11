Aproape 2.900 de tichete sociale pentru mese calde, distribuite în județ

Instituția Prefectului Județul Satu Mare a finalizat distribuția către unitățile administrativ-teritoriale din județ a unui număr de 3897 carduri – tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, urmând ca acestea să ajungă în următoarea perioadă la destinatarii finali – pensionarii cu vârsta peste 75 de ani, cu venituri echivalente indemnizației sociale și persoanele sau familiile fără adăpost.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde sunt emise de Guvernul României prin Programul pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, cofinanțat prin Fondul de Ajutor European pentru cele mai defavorizate persoane.

În acest an, cardurile vor fi încărcate în luna decembrie cu o sumă de 720 de lei, echivalentă a indemnizațiilor aferente ultimilor 4 luni din acest an, valoarea lunară de 180 de lei fiind stabilită de OUG 115/2020.

Emitentul tichetelor în județul Satu Mare este SODEXO PASS, drept urmare beneficiarii vor putea achiziționa produse de tip masă caldă doar de la unitățile afiliate acestuia. În acest moment, în întreg județul există 292 de unități afiliate de tipul restaurantelor sau magazinelor alimentare, cu o bună acoperire în mediul urban. Pentru mediul rural, deoarece există localități unde nu există nicio unitate alimentară afiliată, Instituția Prefectului a solicitat primăriilor să identifice și să propună agenți economici pentru susținerea programului guvernamental, pentru a facilita accesul beneficiarilor la o masă caldă.

Valoarea zilnică maximă care poate fi cheltuită este de 40 de lei, se pot achiziționa mese calde direct la restaurante, se pot face comenzi cu livrare la domiciliu, se pot achiziționa alimente de la magazine care vând produse din categoria ”masă caldă” respectiv produse tratate termic, patiserie, prăjituri, gustări, sandviciuri etc. Valabilitatea cardurilor este de un an de zile și pot fi folosite oriunde pe teritoriul României.

Ținând cont de perioada scurtă la dispoziție, se impune distribuirea urgentă a cardurilor către beneficiarii finali de la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale, astfel încât încărcarea acestora să se poată face în prima parte a lunii decembrie, pentru a se putea atinge obiectivele sociale ale programului.