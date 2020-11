O broscuță roșie parcată “blond”!

”Wow ce bine ai parcat in colt de strada vreau sa iau curba de pe Botizului pe straduta cu tirul in spate , trebuie sa opresc si tirul care era sa urce pe mine sa ma si asigur ca nu vine nimic de pe straduta ca nici vizibilitate nu este , si pentru ca se parcheaza pe ambele parti ale stradutei abia incape o masina ! O duba cu siguranta nu mai poate vira daca vrea sa intre pe strada ! Felicitari in fata mai era 5-6 m de spatiu liber !!”…este mesajul postat de un sătmărean supărat, pe bună dreptate, pe broscuța roșie lăsată de izbeliște …

Se pare că parcarea broscuței la colț de stradă nu e o întâmplare nefericită….Facebook-ul, care le știe pe toate, ne-a mai dat o amintire de acum un an și trei săptămâni când același cetățean supărat semnala tot o parcare blondă a broscuței roșii …