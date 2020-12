Târg de Crăciun online cu produse artizanale pentru a susține educația copiilor

Din data de 3 decembrie 2020, sătmărenii sunt invitați la un târg inedit de Crăciun găzduit pe pagina internet a Asociației Stea. Este vorba despre o acțiune de solidaritate prin care cei 11 tineri implicați în atelierele de creație artizanală, pe parcursul lunii noiembrie 2020, oferă roadele muncii lor sătmărenilor care aleg să susțină proiectul de voluntariat al acestor tineri, în folosul copiilor din comunitatea vulnerabilă din Sătmărel. Dorința lor este să le dăruiască celor mici cărți noi de povești adaptate pe diferite grupe de vârsta (5 – 10 ani), pentru a-i stimula să prindă drag de lectură.

Sub îndrumarea unei formatoare experimentate, 11 tineri din Sătmărel au fost implicați în cadrul proiectului „Tineri împuterniciți – competențe pentru incluziune”, într-o serie de ateliere de creație artizanală sub egida „STEArtistic creation”, învățând să folosească mașinile de cusut și alte echipamente specifice atelierului de croitorie.

Cu mult accent pus pe calitate, din munca lor au rezultat niște obiecte decorative grozave. Este vorba despre seturi de suporturi de căni, disponibile în 5 tipuri de modele cu tematică de Crăciun. Fiecare set conține câte 6 bucăți de suporturi pentru căni. Acestea sunt realizate din materiale textile cu motive specifice sărbătorilor de sfârșit de an, cu umplutură de melană și bucățele de scorțisoară. Astfel, în contact cu o cană ce conține băuturi calde, aceste suporturi deosebite emană un parfum plăcut de scorțișoară, încântând simțurile celor ce le folosesc.

Aceste produse reprezintă o soluție potrivită pentru a face un cadou deosebit celor dragi în pragul sărbătorilor de iarnă. Sătmărenii interesați sunt invitați să consulte pagina internet dedicată acestui Târg de Crăciun la adresa : https://www.asociatiasteasm.ro/index.php?page=content&p=86&tit=Targ-Craciun Comanda se poate face telefonic, la numărul: 0755046803, echipa Asociației Stea urmând să asigure livrarea produselor la domiciliu pe raza municipiului Satu Mare.

Dincolo de a face un cadou folositor celor dragi, cei care aleg să comande seturile de suporturi de căni contribuie de fapt la o campanie de strângere de fonduri pentru un proiect cu totul special. Sub îndrumarea echipei Asociației Stea, cei 11 tineri au avut ocazia de a descoperi ce înseamnă să fii voluntar, având oportunitatea de a construi și de a pune în practică primul lor proiect de solidaritate: „Solidari-STEA”. Cauza pe care tinerii au ales să o susțină este cea a educației copiilor din comunitatea vulnerabilă din Sătmărel. Pornind de la constatarea faptului că în familiile acestor copii, educația este un subiect ce necesită mai multă valorizare, tinerii propun ca fondurile colectate prin acest Târg de Crăciun să fie utilizate pentru achiziția de cărți noi pentru copii. Este vorba de a-i încuraja să citească oferindu-le bucuria de a descoperi la ei acasă povești minunate așternute în paginile frumos ilustrate ale unora dintre cele mai apreciate cărți pentru copii, adaptate pe diferite grupe de vârstă. Sunt familii în care copiii nu au avut niciodată o carte de povești care să fie a lor, iar tinerii voluntari din Sătmărel îi vor ajuta să aprecieze aceste daruri, ocupându-se de crearea unui club de lectură în comunitatea lor.

„Sunt tare mândră de acești tineri din Sătmărel. Atunci când am început să lucrăm împreună, am avut în față un grup de tineri ce nu-și conștientizau potențialul. Erau convinși că ei nu știu și nu pot să facă altceva decât să urmeze modelul vieții trăite în precaritate ce caracterizează comunitatea vulnerabilă din care fac parte. Experiențele prin care am trecut împreună i-au făcut să descopere că ei pot mai mult. Au ajuns să aibă curajul să viseze la o schimbare în bine, iar oportunitatea de a-și pune în practică o parte din idei prin voluntariat, pentru a ajuta copiii din comunitatea lor să prindă drag de carte, s-a dovedit un excelent instrument de empowerment. Îmi crește inima de bucurie de fiecare dată când îi aud vorbind cu entuziasm de proiectul lor, făcându-și planuri de viitor.” (Mirela Molnar, asistent social).

Proiectul „Tineri îm-puterniciți – competențe pentru incluziune” este finanțat de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare, în cadrul Concursului Local de Proiecte de Tineret 2020.