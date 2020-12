Calcule sau cum trece viața…

Luată ieri de pe sfântul facebook…: Un amic: Băi, fă un calcul. O masă îți ia 15 minute, este? Deci 45 de minute pe zi, pentru 3 mese. Într-un an, îți mănâncă 15 zile, da? Din 365 de zile rămâi cu 350. Dacă dormi 8 ore pe noapte, cum zic doftorii, asta înseamnă alte 121 de zile pe an, corect? Corect! Scazi din 350 și îți dă 229 zile.

Mai scazi zilele de muncă- 8 ore/zi… rezultă 129 zile.

Dacă te mai uiți la un film sau mai citești o carte înseamnă pe an alte 120 de zile.

Îți mai rămân 9 zile. Doar că, mai discuți și cu nevasta/ partenera. Măcar 15 minute pe zi, ca să nu te umpli de draci. Se mai duc 30/zile pe an, da? Da!

În total, îți ia 366 de zile pe an numai cu aceste activități.

Păi când să mai faci activități sportive, cum recomandă doctorii? Eu aș vrea, nu zic, dar tehnic EȘTI OUT OF RANGE!!!

Deci, asta nu e manipulare????