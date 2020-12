Ce Covid, ce tevatură? Sunt prefect, mă doare-n .?.?.?

“Scumpul” nost` reprezentant al Guvernului în teritoriu, scump la vorbă și la vedere nu la altceva, nu tare îi curios în ultimul timp de pandemie, reguli, bun simț și cel mai grav de populație! Contactat telefonic în problema Spitalului din Carei, unde am primit la redacție oamenii care plâng pentru că medicii nu pot să le ofere medicamente bolnavilor și mor oamenii pe capete, am luat legătura cu un medic de la Spitalul din Carei și primarul din Carei ne-a dat dreptate, reprezentantul Guvernului în teritoriu și șeful comitetului pentru situații de urgentă ne-a dat cu flit, ne-a trimis la plimbare. Cum ne permitem noi să îl întrebăm pe el asemenea chestii neinteresante pentru dumnealui?! Astea cu spitalele, viețile oamenilor nu îs pentru el, astea îs pentru noi, muritorii de rând. Că doar Gazeta de Nord- Vest și Nord Vest TV să se chinuie să salveze vieți, să facă rost de medicamente și alte lucruri pentru spitale, că pe el astea nu tare îl interesează, să luăm legătura cu alții, oamenii cu care am vorbit deja și numai după ce vom vorbi cu portarul de la spital, cu femeia de serviciu, cu doctorii, cu directorul, cu primarul, cu șeful DSP, cu Sfântul Petru, cu doi extratereștri, numai apoi să mai avem curajul să îl contactăm pe el. Pe el “il capo di tutti capi” probabil că îl interesează care este prețul la apartamente, cu cât merge metrul pătrat de teren, cât costă tona pe kilometru, cât se câștigă pe lună din consultanță, cum să promoveze tinere talente în prefectură, cum să își bage în instituțiile publice “pupilele” lui, cum să negocieze posturi etc. Numai zicem, ș-apoi bietul sătmărean îl lăsăm în voia Domnului, dacă scapă scapă, dacă nu, GHINION (că doar asta e Învățată de la șeful suprem din București)!

Ce bine se potrivesc versurile lui Victor Socaciu – “Mama lor la toţi”:

Bună ţară, rea croială

Mama ei de rânduială.

Ăia hoţi, ăştia hoţi,

Mama lor la toţi.

Vin ai noştri, pleacă ai noştri

Noi rămânem tot ca proştii.

Ăia hoţi, ăştia hoţi,

Mama lor la toţi.

Bat-o vina, bat-o strechea

Trage-aicea cu urechea.

Măi române, om sărac

Iară ţi-au venit de hac.

Ne promit marea cu sarea

Şi conduc aiurea ţara.

Opozanţi şi potentaţi

V-aţi bătut iar joc fraţi.

…..

Politrucii-şi fac concedii

Pe la Cannes, Hawaii, ca regii

Pensionarii, pedagogii

Au ajuns precum milogii”.