“Fără penali în funcții publice le-ar fi interzis unor politicieni să ajungă la conducere”

Candidatul Alianței USR PLUS pentru Camera Deputaților, Radu Panait, este total împotriva corupției, spunând: “Hoția și prăduirea banului public ne-au ținut pe loc în ultimii 30 de ani. Vechea clasă politică a avut grijă să-și rotunjească veniturile, în timp ce țara devenea tot mai săracă. Ani la rând am privit neputincioși cum suntem conduși de oameni certați cu legea, sfidând orice urmă a bunului simț. Fără penali în funcții publice este o măsură de igienizare a clasei politice.”

Inițiativa cetățenească ce a strâns peste un milion de semnături în România, dintre care 12 500 doar in județul Satu Mare, este o prioritate pentru Alianța USR PLUS. Fără penali în funcții publice are ca scop interzicerea cetățenilor condamnați definitiv să mai ocupe funcții publice în instituțiile de stat. Corupția stă la baza problemelor pe care România le are în cele mai importante domenii: sănătate, educație și dezvoltarea infrastructurii. Radu Panait a participat la protestele anti-corupție din ultimii ani, a semnat la rândul său și a susținut inițiativa Fără penali în funcții publice , iar acum își dorește să fie vocea sătmărenilor onești in Parlamentul României.

Comandat de USR PLUS, cod mandatar 11200021, realizat de Nord Vest Tv Advertising