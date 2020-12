Redeschiderea piețelor – un DAR de Crăciun pentru micii producători și consumatori?

Am avut ocazia să realizez foarte multe emisiuni pe teme agricole, care au fost difuzate la NORD VEST TV prin intermediul emisiunii VIAȚA LA ȚaARĂ. Viața legumicultorilor este ciclică, sezonieră, iar veniturile acestora abia dacă acoperă câteodată cheltuielile de producție. Există mici producători, dar și fermieri „mai cu dare de mână”, care se ocupă de legumicultură pe suprafețe mai mari, de câteva hectare. Acelea sunt mai profitabile. Închiderea piețelor le-a îngrădit fermierilor și mai mult posibilitatea de a-și vinde legumele, fructele și alte produse agricole, acum în preajma sărbătorilor de iarnă. Prin această măsură radicală, o spun unii legumicultori, ,,au câștig de cauză” supermarketurile. Creșterea vânzării produselor agricole în marile magazine este profitabilă, fie și temporar, pentru proprietarii acestora, în zilele premergătoare Crăciunului. Din nefericire, pentru fermierii din sfera legumiculturii, nu am văzut nicio deschidere comercială mai facilă din partea marilor proprietari de supermarketuri, în ceea ce privește achiziționarea de la aceștia a unor produse agricole indigene. Adaptată, desigur, măsurilor exclusiviste pandemiei. Există, ce-i drept, anumite condiții impuse în sensul că supermarketurile achiziționează numai cantități mari de legume, fructe și alte produse agricole. Nu se încheie contracte cu micii producători.

Ani și ani de zile, fermierii au stat de vorbă cu aleși ai poporului, în special cu viitorii senatori și deputați, cărora le-au fost transmise mesaje referitoare la „necazurile” legate de desfacerea produselor agricole. La acest capitol suntem deficitari. Viitorii parlamentari ,,poate vor aloca timp” și pentru regândirea încurajării producției agricole interne, care ar aduce mari beneficii și la bugetul consolidat al statului. Unii fermieri au sugerat de atâtea ori să fie reînființate centrele de colectare și achiziție zonale , care să se ocupe ulterior cu desfacerea produselor agricole. Un fermier de prin părțile noastre a spus la un moment dat, pe vremea când erau deschise piețele de animale: ,, Mulți dintre noi sunt pensionari. Am putea să producem mai mult, dar nu avem unde să vindem: produsele agricole, legumele, porcii, vitele, caii și alte animale. Dacă am primi și noi subvenții ca în alte țări europene, atunci am putea vinde marfa la un preț onorabil și am rămâne și noi cu ceva bănuți…”. Este adevărat că ,,piața este liberă”, iar acum închisă, dar micii producători agricoli și crescătorii de animale nu s-au bucurat de nicio protecție în ceea ce privește ,,invazia” de produse agricole ieftine, eficient subvenționate, importate de firmele de intermediere. Un ministru al agriculturii a subliniat cândva faptul că este foarte important ca noi, consumatorii, să încurajăm cumpărarea produselor agricole românești, așa cum de altfel se întâmplă și în alte țări europene. De exemplu în: Franța, Finlanda, Suedia și alte țări dezvoltate. Închiderea piețelor românești îi descurajează încă o dată în plus pe micii fermieri.

Această restricție se rezumă în opinia unor producători agricoli la cuvintele: ,,Au închis piețele ca să-și poată vinde ei produsele agricole aduse din străinătate !”. Așa o fi ? Cine să mai înțeleagă toate „scenariile” unor decidenți care nu vor să mai aibă niciun oponent în calea cuceririi Puterii depline? Un mare politician din zilele noastre, fost prim-ministru, spunea într-o emisiune televizată că nu poate să înțeleagă de ce au fost închise piețele agroalimentare în timp ce supermarketurile sunt deschise pentru cumpărători. Care este diferența dintre a-ți face piața la un supermarket sau la piața de alimente din Obor ? Condițiile specifice pandemiei sunt aceleași: ,,obligativitatea purtării măștii și distanțarea socială” sunt două condiții universal-valabile pentru cumpărători și vânzători.

Iată ce a spus unul dintre puținii producători români de produse lactate, despre închiderea piețelor: „Eu procesez cam 20.000 de litri de lapte, pe lună. Îl transform în brânză, smântână, caşcaval, chefir. Dacă se închid pieţele, va trebui să aruncăm laptele, că n-avem ce să facem cu el. Unde îl vindem? Că vacile trebuie mulse şi sâmbăta, dar şi duminica. Dacă ne închide de tot, trebuie să arunc laptele.” Am selectat și opinia unui consumator: „Atunci când mi se face poftă de-o roşie din aia ca la mama acasă, cu miros şi gust de roşie, aici mă găsiţi, în piață. Oamenii respectă toate regulile: sunt cu măşti, cu dezinfectanţi, cu mănuşi. Cred că ar trebui să fie lăsaţi să îşi vândă în continuare produsele, pentru că la fel de bune ca aici nu găsim în supermarketuri.” Adevărul e că nu o să uităm niciodată gustul acela tradițional „de la mama de-acasă”, pe care parcă vor să-l desființeze definitiv unii decidenți, străini de obiceiurile noastre strămoșești nemuritoare. Ba, într-o vreme, „parveniții” aveau treabă și cu porcii tăiați de Ignat.

Dumitru Timerman