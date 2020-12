Telescaunul de la Luna Șes, verificat de către cei de la Salvamont Satu Mare

Pe lângă prevenția și salvarea montană ca activități de bază, SPJ Salvamont Satu Mare are în atribuții și asigurarea serviciilor de salvare din mijloacele de transport pe cablu, cu referire la Telescaunul CD-4 Luna Șes. Este o responsabilitate enormă, care necesită în primul rând o viziune realistă asupra capacității actuale de intervenție și foarte multă pregătire în cele mai grele condiți, pentru a atinge performanțele și eficiența stabilite de normativele europene în materie de salvare din mijloacele de transport pe cablu. Una din condițiile de avizare ISCIR , constă în capacitatea deținătorului instalației de a evacua în siguranță și timp util persoanele blocate pe telescaun, în cazul unei avarii tehnice, care conduce la imposibilitea evacuării liniei cu ajutorul motorului auxiliar. (căderea unui arbore peste linie, suspendarea pe instalație a unei aripi de zbor, etc.)

Lucrările pe domeniului schiabil Luna Șes au intrat în faza finală cu mare întârziere, datorită problemelor cauzate de Pandemia Covid 19, când furnizorii occidentali de echipamente pentru producerea zăpezii artificiale au oprit activitățile de producție timp de mai multe luni, decalând termenii de finalizare a lucrărilor. Condițiile de lucru au devenit din ce în ce mai dificile, practic finalizarea și recepția investiției în acest an, având de acum încolo și o componentă ce ține de capriciile naturii, de condițiile meteo.

Chiar dacă nu s-a fixat încă o dată sigură a testelor ISCIR, numărătoarea inversă a început, ceea ce obligă SPJ Salvamont SM, la pregătirea echipei care va efectua acțiunea test, de evacuare a persoanelor blocate în telescaunul CD-4 Luna Șes.

”Toate sunt reci! Chiar și prin mănuși simți răceala scării de aluminiu, sus pe baterie la fel, toate sunt înghețate. Până aici ai mai lucrat cu mănuși, dar urmează partea tehnică a transferului de pe baterie pe cablu și parcă ai vrea să simți cu mâna goală, fiecare carabinieră, fiecare nod făcut, fiecare piesă agățată pe cablul de sarcină. Instinctul de conservare învinge…lucrezi cu mâinile goale. Concentrarea este maximă, nici frigul nu.l mai simți. Agați gheara de la bucla salvatorului, așezi rola dublă pe cablu, o ultimă consultare cu secundul care te asigură, desfaci lonja de asigurare și…ai intrat sub cablu. Pielea se lipește dureros de oțelul rece, dar ce mai contează, succesiunea operațiunilor, cunoscute până în cele mai mici detali, trebuie să fie fără cusur. Orice eroare costă timp…iar timpul în aceste operațiuni de salvare este esențial, hipotermia fiind cel mai mare inamic în sezonul de iarnă. Te uiți la cronometru…se poate și mai bine!… Ești nemulțumit și cauți momentul unde ai pierdut secunde importante…

Ca salvamontist, ești conștient că atunci, acolo…tu esti singura lor speranță, singura lor soluție.

… aduni echipamentul și o iei de la început, strangi din dinți și urci din nou pe pilon…cu mâinile înghețate…

…pe cărări de munte …mereu alături de dvs!

SPJ Salvamont SM-Alex. Costin”