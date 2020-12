Un „Crăciun la Castel” ne propune Classic Brass & More – Filarmonica Dinu Lipatti

Mirosul de cozonac, cadourile de sub brad și fulgii de nea sunt așteptări pe care în aceste zile ni le promitem pentru apropiatele sărbători de iarnă. În întâmpinarea acestora, chiar puțin mai devreme, mereu surprinzătorii Emoke Kovacs și Claudiu Pitic ne oferă joi, 17 decembrie, de la ora 18,30, într-un decor cum nu se poate mai adecvat, un preambul muzical al Ajunului.

Castelul Karoly din Carei începe să reprezinte din ce în ce mai pregnant simbolul heraldic al județului nostru așa cum simbolul cultural al Sătmarului este de mai mult timp Filarmonica Dinu Lipatti. Asocierea celor două „peceți” ne vor crea probabil o reverie de care are nevoie în aceste timpuri corpul, mintea și sufletul nostru.

Bineînțeles că pandemia nu ne va lăsa să participăm direct la eveniment dar tehnologia modernă ne va permite să le fim alături octetului Claudiu Pitic – corn, Viorel Lăpteanu – trompetă, Iosif Anistoroaiei – trompetă, Andrei Dula – chitară solo, Didi Peter – percuție, Simo Peter – chitară bas, Radion Gheorghița – trombon și Szavuly Albert – trombon (ordinea din foto-ul alăturat). Evenimentul va fi transmis on-line pe căile deja cunoscute: în direct pe site-ul filarmonicii, fb-ul filarmonicii și în reluare la Nord-Vest TV (conform programării pe care o găsiți în paginile cotidianului Gazeta de Nord-Vest).