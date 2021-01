ATENȚIE la un nou tip de înșelătorie: frauda cu facturi!

Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică avertizează în legătură cu un nou tip de înșelătorie: frauda cu facturi. Potrivit autorității, în spatele unei solicitări de tranzacţii este posibil să fie un atacator care încearcă să deturneze banii către contul propriu.

„Atenţie la tentativele de fraudă cu facturi! Nu acţionaţi în grabă şi verificaţi orice solicitare de tranzacţie, înainte de a efectua o plată a unei facturi! Este posibil ca în spatele cererii să fie un atacator care încearcă să deturneze banii către contul propriu”, recomandă specialiştii CERT-RO.

Potrivit specialiştilor în securitate cibernetică, o firmă este contactată de cineva care pretinde că este reprezentantul unui furnizor. Poate fi o abordare încrucişată – prin telefon, scrisoare, e-mail etc.

Interlocutorul solicită modificarea datelor bancare (numărul de cont, banca la care e deschis etc.) pentru plăţile viitoare. Noul cont este deţinut/controlat de acesta.

Potrivit specialiştilor în securitate cibernetică, o firmă este contactată de cineva care pretinde că este reprezentantul unui furnizor. Poate fi o abordare încrucişată – prin telefon, scrisoare, e-mail etc.

Interlocutorul solicită modificarea datelor bancare (numărul de cont, banca la care e deschis etc.) pentru plăţile viitoare. Noul cont este deţinut/controlat de acesta.

În acest context, CERT-RO sfătuieşte organizaţiile să se asigure că angajaţii sunt informaţi, recunosc acest tip de fraudă şi cum să o evite şi să sesizeze poliţia la orice încercare de fraudă, chiar dacă nu au devenit victima acesteia.

Pe angajaţi, aceştia îi sfătuiesc să verifice orice solicitare pretinsă a fi din partea creditorilor, în special dacă cer modificarea detaliilor bancare pentru viitoare plăţi şi să folosească datele de contact din corespondenţa anterioară pentru a verifica şi nu pe cele din mesajul prin care se solicită modificările.