Jurnalul unui om vaccinat

De când cu vaccinarea, pe mărețul facebook au apărut tot soiul de glume și texte–pamflet. Jurnalul unui bun amic, sătmărean, care s-a vaccinat în București ne-a sărit în ochi…

Ora 16,00. M-am prezentat frumos la Obregia, după cum scria la recipisă. M-a primit o doamnă asistentă, a completat niște hârtii și m-a pus să aștept pe scaun. După nici 5 minute, m-au chemat într-un birou și m-au rugat să-mi eliberez umărul. A urmat înțepătura și o scurtă perioadă în care am stat sub observație. Nici vorbă de cipuri, de 5G-uri șamd. Astea sunt niște prostii ale conspiraționiștilor!

Ora 17,15. Mi-am găsit destul de greu mașina în parcare, deși știam bine unde o lăsasem. Avea capota ușor mai curbată și parcă culoarea albă devenea verde, apoi roșie, după care redevenea albă. Chestie cromatică, în funcție de cum cădea lumina pe ea. După număr am recunoscut-o fără emoții. Ceea ce m-a surprins a fost dragonul de pe scaunul din dreapta. Nu știam că venisem cu el la vaccin. L-am întrebat dacă să-l las undeva în drum și mi-a răspuns destul de nervos că sunt destul de impertinent pentru un șofer angajat cu ziua.

Ora 18,00. Rulam pe Luică și m-am gândit la mama. Brusc, s-a petrecut un fenomen destul de ciudat. O auzeam în urechea dreaptă cum mă întreabă: ”Bună, Dănuț. S-a întâmplat ceva?”. I-am povestit cum a fost cu vaccinarea, dar la un moment dat s-a întrerupt discuția și a intrat din senin postul CNN.

Ora 18,18. Am intrat în benzinăria Mol să alimentez. La casă am cerut două fazere că aveam impresia că sunt urmărit. Casiera m-a privit într-un anume fel, dar la ce să te aștepți de la o casieră…? (Asta dacă nu cumva e pe o mână cu EI!!!)

Ora 18,19. Am plecat indignat din benzinărie. Cică nu au fazere decât pe gaz, ori eu voiam pe baterii. Îngrozitor de slabă aprovizionare. Mi-am promis să nu mai alimentez la ei!!!

Ora 19,00. Mă sună de la Guvern dacă e totul ok cu vaccinul și nu dezvolt reacții ciudate. Le-am zis că dintre noi doi, nu eu sunt cel care dezvoltă reacții ciudate. Nu cred că au înțeles, deși am simțit brusc o arsură în dreptul stomacului. Va urma.