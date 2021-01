Săniuța fuge, nimeni n-o ajunge…

Are dor de ducă, parcă ar fi nălucă… e completarea firească a unui cântecel făcut celebru de educatoare și învățătoare pe vremea când școala nu era ONLINE și mai aveam și serbări școlare de iarnă. Sau serbări ale zăpezii…Acum, că a nins ca-n povești în ultimele zile în județ, am căutat să cumpărăm o săniuță. Am dat peste versul cu ”parcă ar fi nălucă…”. Iarna a luat pe nepregătite și magazinele de profil. Ne așteptam ca la articole sportive de iarnă să găsim o gamă largă de săniuțe…Nici vorbă însă…Și credeți-ne pe cuvânt că am umblat pe la mai toate magazinele de profil din oraș…Cu greu am cumpărat o placă de plastic ce aduce mai degrabă cu vechile pungi …Așa că pentru cei cu dor de săniuș, în week- end, mulți au revenit la varianta sacul de plastic sau vechiul tubing cu camera de la roata de …tractor! La cum arată prognoza pentru următoarele zile nici nu știm dacă merită să facem comandă în online…Căci maximele pentru weekend-ul viitor se anunță la 8 grade în județ…