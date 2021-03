Guvernare de 1 leu…

=

La un an de la debutul pandemiei guvernanții continuă să joace alba-neagra cu sistemul HORECA.

Carantinare, zone roșii și galbene și un sistem care nici măcar cuplat la aparate nu mai e…Patronii de hoteluri și restaurante își strigă disperarea și anunță fie că e vorba de Satu Mare, Constanța sau București că și închid afacerile și lasă personalul fără locuri de muncă.

Iar din acest decor pandemic a apărut , tot din disperare, știrea de 1 leu.

Proprietara unui restaurant din Alba Iulia care a susținut, în mai multe mesaje postate pe pagina sa de facebook, că poliția nu este înțelegătoare și nu susține activitățile desfășurate de HoReCa, a anunțat tot pe rețeaua de socializare că urmează să închidă localul.

Anunțul închiderii a fost însă unul inedit, proprietara spunând că din 15 martie până la Paște, cazarea la hotel va costa doar 1 leu de persoană, în limita locurilor disponibile.

„Dragii mei prieteni și clienti cu mare regret vă anunț că începand cu 15 martie, exact la un an de când am închis și anul trecut, după 12 controale și 7 amenzi, am hotărât să închid, să trimit 15 oameni în șomaj tehnic, să abandonez lupta cu poliția, dar nu vreau sa mă predau.

De aceea, vreau să vă anunț că începând din 15 martie și până la Sfintele Paști în COMPLEX vom servi în continuare DOAR CLIENȚII CAZAȚI, IAR CAZAREA VA COSTA 1 LEU DE PERSOANĂ (în limita camerelor disponibile)”, a scris aceasta pe facebook.

Alo, nenea Arafat, musiu Câțu…sunteți bine?