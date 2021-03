Unde a dispărut gripa sezonieră?

=

Pornind de la o postare( vezi foto) a unui bun amic, nu doar de facebook, am căutat de curiozitate câte cazuri de gripă sezonieră au mai fost raportate în această lună… Toată lumea e ocupată cu covidu ,cu vaccinarea cu astra și Zeneca , cu aruncatul de zoaie în vreun doctor ce apare pe piață și încearcă să ne mai liniștească , nimeni nu mai vede și nu ne mai spune nimic despre alte boli. De parcă gripa sezonieră, răceala, viroza, guturaiul au dispărut ca prin farmec mâncate de marele BAU BAU COVID!

Ei bine am găsit o știre pe care vă lăsăm s-o comentați după bunul plac…

Gripa sezoniera este ca si inexistenta in Romania. Saptamana 8-14 martie 2021 indica doar patru cazuri de gripa (exceptand Covid), adica de aproape 600 de ori mai putine fata de saptamana similara din 2020!

Patru cazuri de gripa intre 8 si 14 martie 2021, exceptand covid. In saptamana similara din 2020 fusesera cu putin peste 2.400 de cazuri.

Astfel, predictiile de la momentul iunie – iulie 2020, atunci cand specialistii din Romania prevedeau complicatii cauzate de virusurile gripale consacrate si covid nu s-au adeverit. Pentru ca gripele consacrate au disparut.

Interesant ca si infectiile respiratorii severe au scazut la jumatate in ultima saptamana masurata, fata de perioada similara a anului trecut, un total de 44.732, fata de 81.831, aici intrand si pneumoniile sau afectiunile cauzate de covid.

Cum ar zice simpaticul Pristanda…”Curat-murdar ,coane Fănică!”.

P.S. În poză e un articol dintr-un ziar din 1996 când nu se știa nimic, har Domnului de Covid, și oamenii mai și mureau de gripă sezonieră…