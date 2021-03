În ședința de azi a Guvernului au fost numiți noii prefecți, astfel, Altfatter Tamás este noul prefect al județului Satu Mare.

Altfatter Tamás are 42 de ani, este avocat și economist, iar începând din anul 2014 îndeplinește funcția de subprefefact al județului Satu Mare. A absolvit cursurile Universității de Vest din Timișoara, specializarea economie, apoi s-a înscris la Facultatea de Drept a Universității Vasile Goldiș din Arad. În 2016 a absolvit cursul de formare a funcționarilor publici. Cariera administrativă a început-o în 2004 la Direcția Impozite și Taxe Locale ca și consultant financiar și mai târziu ca director general. Începând din martie 2014 este subprefect al județului Satu Mare, printre responsabilitățile sale fiind controlul juridic al deciziilor administrative, monitorizarea activităților instituțiilor subordonate și implementarea diferitelor programe guvernamentale. Este căsătorit și tată a doi copii.

„Altfatter Tamás, este o persoană care deține o experiență profesională de aproape un deceniu în funcționarea Instituției Prefectului. Este un bun profesionist, este corect, drept și de încredere”, a declarat Pataki Csaba, președintele organizației județene a UDMR, adăugând faptul că va conta pe munca noului prefect în ceea ce privește problemele guvernamentale, dar și cele locale.

În urma deciziei, Altfatter Tamás a declarat: “Uniunea mi-a încredințat o mare responsabilitate. Consider că am demonstrat de-a lungul anilor precedenți, că am experiența și calitățile necesare pentru a reprezenta interesele tuturor sătmărenilor.”

Organizațiile județene ale Uniunii au decis, în cursul săptămânilor trecute, pe cine vor fi propune în funcțiile de prefect și subprefect. Ca rezultat al înțelegerilor din coaliție, nominalizărilor și numirilor de astăzi, UDMR va avea prefecți în următoarele județe:

• Arad – Tóth Csaba

• Cluj – Tasnádi István Szilárd

• Satu Mare – Altfatter Tamás-Ferenc își continuă activitatea ca prefect

• Sălaj – Dari Tamás

În perioada următoare, Guvernul va numi și alți prefecți și subprefecți nominalizați de UDMR.