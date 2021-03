Câtă benzină/motorină mai pui de 50 de lei?

Preţurile petrolului au scăzut luni cu peste 1%, din cauza temerilor privind scăderea cererii în China şi a posibilităţii de creştere a producţiei de către statele din OPEC, care au fost mai mari decât speranţele că vaccinările pentru Covid-19 şi programul american de stimulare economică vor avea ca efect o cererea mai mare de carburanţi, transmite celebrul Reuters. E o știre de la rubric ECONOMIE pe care am fi treut-o în mod normal cu vederea. Sau am fi pus o la … și ce dacă!

Doar că în ultima vreme , de când cu scandalurile de pe scena politică, cu șoșoace , referendumuri ori bugete pe post de ”Breiching niuz” am cam uitat …cât combustibil mai punem de 50 de lei la pompă…Chiar așa, mai știți cât costă un plin de benzină sau motorină? De un an avem coronavius iar pe fond de pandemie și lockdown total sau parțial prețurile , la pompă s-au redus mult sub 1 euro/ litru… Acum că viața pare ași fi revenit încet la normal, hop și PECO-urile cu majorările…Azi un ban , mine cinci bani la litru până când prețurile au trecut cu bine de 5 lei…Iar la unele sortimente EXTRA de benzină sau motorină se apropie chiar de ȘASE! Alo, nenea Câțu, Alo Guvernu meu…vreo explicație, ceva?