Cine pe cine mai păcălește…

E 1 aprilie. Bun, și ce dacă, o să spuneți…Și pe bună dreptate, căci la drept vorbind de-atâta pandemie și restricții am uitat parcă să și glumim… Stăm încrâncenați ascunși după mască și privim la farsele care ni se servesc de la o vreme încoace de parcă am trăi într-un 1 aprilie continuu..

Despre ce păcăleli să vorbim azi… O invitație la nuntă…e o bună păcăleală. La fel și un afiș cu organizarea unui mega festival. Ca să nu mai vorbim de un derby la care să fii chemat în weekend în tribune…

Altfel, până scăpăm de măști și putem să ne etalăm zâmbetul pe toată fața, hai să punem la bursă câteva farse ”oldies but goldies”…

”În 1980, BBC îi şochează pe britanici, anunţându-i că istoricul ceasornic mecanic Big Ben devine electronic, pentru a ține pasul cu progresul.

Postul de radio BBC, în 1957, a anunţat că Elveţia nu mai poate face față stocării unei senzaţionale recolte de macaroane, iar fermierii omorau gărgăriţele ce le puteau compromite stocurile pe timpul iernii. Britanicii, la rândul lor, visau deja la frumoase recolte de paste făinoase, întrebând BBC cum se cultivă acestea.

Google a anunţat că cei care au accesat site-ul google.ro de mai mult de 200 ori într-un an vor primi un voucher de 200 RON.”…S-aveți o zi frumoasă !!!