Nord Vest TV. Altfatter Tamas: “Nu se pune problema carantinării la Satu Mare!”

Prezent în premieră miercuri seara în studioul Nord Vest TV, prefectul Altfatter Tamas a vorbit în cadrul emisiunii Actualitatea sătmăreană despre situația actuală a restricțiilor impuse de pandemia de Covid-19 la Satu Mare.

Prefectul a lămurit lucrurile și a anunțat că nu se pune problema carantinării municipiului Satu Mare. Acesta a amintit că obiectivul său acum e ca la Satu Mare să se ajungă la 1000 de persoane vaccinate pe zi.

”Este o perioadă foarte dificilă ținând cont că pandemia nu se lasă. Vrem să ajungem la un număr de 1000 de persoane vaccinate pe zi și pot să spun că deja ieri (n.r. marți) am avut 800 de sătmăreni care s-au vaccinat. Cu cât ne vom vaccina mai mulți cu atât speranța revenirii la o viață normală crește și eu îmi doresc ca până în toamnă să ne putem relua viața normală, la Satu Mare, fără restricții!”, a spus prefectul Altfatter Tamas.

Centru de vaccinare la Supur

”Am solicitat d-nului colonel Gheorghiță să ne dea fluxuri de vaccinare pentru toate centrele de vaccinare din județ. Noi suntem pregătiți, în 24 de ore putem avea centre pentru că avem medici, avem personal. Doar să avem doze de vaccin…Speranțe avem, luminița de la capătul tunelului o reprezintă vaccinarea. Din 15 martie începe etapa a 3-a și orice persoană se poate înscrie la liber, fără restricții. Sătmărenii se pot programa și vor fi notificați prin sms. În 15 martie se deschide un centru de vaccinare și la Supur!”, a mai declarat prefectul, referindu-se la etapa a 3-a de vaccinare ce va începe săptămâna viitoare.

Nu doar HORECA suferă…

”Nu se pune problema intrării în carantină în municipiul Satu Mare sau Carei. E vorba doar de zona roșie care aduce restricțiile cunoscute cu închiderea HORECA pentru 14 zile, iar elevii din a 8-a și a 12-a vor merge la școală în sistem hibrid. În rest, nu avem restricții de a ieși în oraș. Nici măcar nu ne apropiem de rata de carantinare. În data de 22 martie vom reevalua condițiile de la Satu Mare și Carei. E trist și îi înțeleg pe cei din HORECA, dar aceste măsuri nu sunt negociabile”, a mai declarat prefectul, care a dezvăluit că a avut o întâlnire și cu reprezentanții industriei textile de la Satu Mare. Aceștia au cerut sprijin pentru acest sector care e și el în suferință.

Și-a dorit să fie prefect

Altfatter Tamas a demontat și zvonurile apărute că UDMR-ul sau chiar persoana lui nu și-ar fi dorit postul de prefect la Satu Mare. ”Eu am început să lucrez la Prefectură după 10 ani în administrație, cu domnul Avram. Cu domnul Avram am avut ce învăța pentru că și la această oră îl consider pe domnul Avram unul dintre cei mai buni specialiști în administrație din județ. După aceea am avut un mandat de un an și jumătate cu domnul Radu Bud, apoi cu Darius Filip și acum iar cu Radu Bud. Aici nu se pune problema că eu l-am schimbat pe Radu Bud, ci e vorba de negocieri politice în care UDMR-ul a primit postul de prefect la Satu Mare. Am colaborat foarte bine cu domnul Bud și relația va rămâne la fel de bună chiar dacă lucrurile s-au mai schimbat puțin”, a punctat noul prefect, Altfatter Tamas, care a mai spus: ”Numirea de acum e politică, dar atribuțiile nu s-au schimbat!”, iar la final a amintit….”Mi-am dorit foarte mult să fiu prefect, dar nu m-am gândit că județului Satu Mare îi va reveni UDMR-ului funcția…Cred că deja se vede o schimbare de când am preluat funcția…!”

Înregistrarea emisiunii poate fi urmărită pe pagina de facebook a Nord Vest TV.

Cristian Stan