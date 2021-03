Să moară capra vecinului…

=

Problema e că odată cu capra vecinului maramureșean a murit și capra noastră sătmăreană…Cel puțin asta am înțelege din postarea de ieri de pe facebook a fostului președinte al CJ Maramureș, Gabriel Zetea… Acesta zice că , deși anunțat ca susținut 100% pentru finanțare, drumul expres Baia Mare-Satu Mare nu mai este pe listă la PNRR.

Iată postarea vecinului Zetea…

”BĂTAIA DE JOC a PNL și USR Plus la adresa maramureșenilor continuă!

Drumurile expres Baia Mare – Satu Mare și Baia Mare – Jibou AU DISPĂRUT din PNRR!

În noiembrie 2020, Ionel Bogdan anunța cu mare fast finanțarea a două drumuri expres foarte importante pentru regiunea noastră. S-au făcut poze, s-au strâns mâini, s-au lansat promisiuni, au apărut articole și comunicate de presă.

https://www.cjmaramures.ro/…/drumul-expres-satu-mare…

https://ziarmm.ro/ionel-bogdan-drumurile-expres-baia…/

Mulțumim PENTRU NIMIC! Pentru un alt nimic! Guvernul de Dreapta ne arată, încă o dată, că Maramureșul nu este decât un punct pe harta țării. Un punct în locul unde se agață harta-n cui și care nu contează pentru cei din București. Trist este că nu contează nici pentru cei care au promis milioane și milioane de euro, iar până acum au adus ZERO LEI. ZERO! Atât valorăm noi pentru guvernul PNL – USR Plus, atât reușește Ionel să obțină de la centru: ZERO! Pentru că e prea slab să se bată cu Bolojan și Boc pentru banii Maramureșului!” . Noi de prin Sătmar, ştim foarte bine dacă nu faci NIMIC, cu siguranță nici nu greșești! Şi mai stim că şi minciuna e considerată vorbă de către cei care guvernează.