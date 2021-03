Și îngerii au demonii lor!

Vorba hitului marca Dan Bittman… Luați de citiți postarea…

”Asa se rezolva problema parcarilor pe Retezatului. Bosul a rezolvat problema. Baiete, eu plătesc abonament sa parchez aici iar clientele isi plătesc parcare pentru timpul in care stau, cu toate că pentru biletul de parcare merg până în piața pentru ca automatul de pe Retezatului nu functioneaza de trei ani. Ma rog, alta discutie….dacă mai pui cărămidă pe locul de parcare sa vezi tu cum vor ieși demonii din mine. Oricum acum stau deja sa iasa”… Are dreptate doamna cu postarea. Și tare n- am mai vrea să comentăm ceva în plus, nu de alta, dar în perioada babelor n-am mai vrea să stârnim și DEMONII!

P.S. Cu o bursă poate împușcăm doi iepuri… Una la mână, dispare cărămida din peisaj și doi, poate repară cineva și automatul de parcare bolnav de trei ani!