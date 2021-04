Rememorări istorice încununate de ceremoniale militare și religioase

=

Din informațiile obținute de la col. (r) Voicu Șichet am aflat că luna aprilie, pentru noi sătmărenii, are o importanţă deosebită, deoarece ea reprezintă o adevărată „bornă a istoriei”. Această lună este marcată de ,,unirea de facto” a ţinuturilor sătmărene cu România, după mai bine de 4 luni de la proclamarea Unirii de către Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918. „Datorită reticenţei autorităţilor maghiare faţă de punerea în practică a acestei hotărâri, mai mult, a acţiunilor violente derulate de armata de ocupaţie şi grupările naţionalist-extremiste maghiare împotriva populaţiei româneşti, în special după preluarea puterii de la Budapesta de către guvernul bolşevic condus de Bela Kun, a fost nevoie din nou de eroismul şi jertfa de sânge a oastaşilor Armatei Române pentru a pune lucrurile pe făgaşul lor normal şi firesc. Astfel, în zorii zilei de 16 aprilie 1919, Armata Română a pornit contraofensiva asupra trupelor bolşevice maghiare şi secuieşti, una din cele mai aprige lupte dându-se la Hodod şi în împrejurimi, 20 de ostaşi români găsindu-şi aici sfârşitul, însă inamicul a fost pus pe fugă. După 3 zile, în 19 aprilie 1919, Satu Mare şi Careiul au fost eliberate, în judeţul nostru instaurându-se administraţia românească, iar la 4 august Armata Română ocupa Budapesta, dar numai temporar pentru a alunga guvernul bolşevic de la putere.”

În acest sens, vineri, 16 aprilie, de la ora 11.00, va avea loc la Hodod un ceremonial militar şi religios, care se va desfăşura la Monumentul eroilor ridicat în onoarea celor 20 de ostaşi români ce-şi dorm acolo somnul de veci. Același ceremonial va avea loc și în curtea bisericii din satul Lelei, unde sunt îngropați 3 eroi români căzuți în cel de-al doilea război mondial. În ziua de duminică, 18 aprilie, după Sfânta Liturghie de la Catedrala ortodoxă ,,Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mre, ctitorie a Aramatei române eliberatoare, va avea loc un parastas tuturor eroilor sătmăreni. Luni, 19 aprilie 2021, se va organiza și un scurt Te Deum cu parastas, care va fi urmat de depunerea unei coroane de flori la Monumentul „Eroului Necunoscut” existent în Piaţa Libertăţii din municipiul Satu Mare. „La aceste evenimente comemorative sunt invitați să participe: oficialități locale și județene, oameni de cultură, profesori, elevi, dar și toți sătmărenii, care respectă trecutul și jertfa înaintașilor noștri.” Primul eveniment face parte din debutul unui proiect creionat în vara anului trecut, în plină pandemie, la iniţiativa colonelului (r) Ştefan Coşarca, pe vremea aceea director de cabinet al Președintelui Consiliului Județean Satu Mare, la care au achiesat cele 3 asociaţii ale rezerviştilor militari sătmăreni (din M.Ap.N., M.A.I. şi S.R.I.) şi Consiliul Judeţean pentru Problemele Persoanelor Vârstnice. Alături de iniţiator, preşedinţii acestor structuri, respectiv coloneii în rezervă: Mircea Blideran, Iosif Pordea, Voicu Şichet şi Gheorghe Strâmb, au propus Instituţiei Prefectului-judeţul Satu Mare implementarea unui program de cinstire a eroilor neamului la mormintele şi cimitirele acestora din localităţile sătmărene, măcar odată pe an. Iniţiativa a pornit având la bază următorul crez: ,,Orice om cu dragoste și respect față de memoria părinților săi are grijă ca locurile de înhumare al acestora să fie întreținute și cinstite cel puțin odată pe an. Similar, autoritățile publice civile și militare, rezerviștii militari au datoria civică de a acorda respect înaintașilor ce și-au dat viața în luptele din primul și al doilea război mondial pentru ca noi să trăim astăzi liberi, într-o societate democratică, dar responsabilă față eroii neamului și păstrarea memoriei acestora”. Practic, s-a pornit de la faptul că, în contextul Centenarului Marii Uniri și al Primului Război Mondial, pe raza județului au fost construite/reabilitate o serie de monumente/morminte dedicate memoriei eroilor căzuți în cele două războaie, inclusiv printr-un proiect finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, derulat de Muzeul Judeţean Satu Mare şi coordonat de Consiliul Judeţean Satu Mare. În mod concret s-a implicat colonelul (r) Ştefan Coşarca, dar au început să apară, pe alocuri, semne ale delăsării din partea celor ce le administrează, respectiv a Unităților Administrativ-Teritoriale (U.A.T.) sau a cultelor religioase. În urma unei şedinţe de lucru, organizată în 12 august 2020, de către Instituția Prefectului-județul Satu Mare, la care au participat şi şefii unităţilor militare din Garnizoana Satu Mare, s-a convenit elaborarea unui program multianual de comemorare a eroilor neamului în toate locațiile de înhumare ale acestora existente pe raza județului Satu Mare. Scopul acestui program este acela de a întreține locurile de veci ale militarilor români căzuți în cele două războaie mondiale și păstrarea memoriei sacrificiului acestora în mentalul colectiv, inclusiv al tinerei generații. Sub îndrumarea Instituției Prefectului-județul Satu Mare și prin hotărârea consilierilor locali din fiecare comună, se va stabili, de către fiecare U.A.T., o zi din calendar în care să se desfășoare activitățile de comemorare, astfel încât aceste evenimente să capete un caracter permanent, care vor consta din: ceremoniale religioase și militare, depuneri de coroane de flori și momente culturale cu caracter specific manifestărilor comemorative. ,,Aceste fapte de arme nu avem voie să le uităm niciodată, iar memoria celor ce şi-au dat viaţa pentru făurirea şi consolidarea României Mari avem datoria să o cinstim, așa cum se cuvine, an de an, noi şi urmaşii noştri!”.

Dumitru Țimerman